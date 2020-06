Utrudnienia w bankach w sobotę i niedzielę: problemy w mBanku, PKO BP i nie tylko

Udostępnij:

Jeśli masz problemy z bankowością internetową, działaniem bankomatów czy korzystaniem z BLIK-a, najprawdopodobniej nie jest to przypadek. Wiele banków zaplanowało na ten weekend różnego rodzaju prace serwisowe, przez co nie wszystkie usługi są dostępne przez całą dobę. Utrudnienia zapowiedział Santander Bank Polska, PKO BP, ING Bank Śląski, mBank, Bank Millenium, Getin Bank, BOŚ Bank, Nest Bank oraz T-Mobile Usługi Bankowe.

Spodziewane utrudnienia są różnego rodzaju, a prace serwisowe zostały zaplanowane na różne godziny. W niektórych przypadkach kłopoty będą możliwe tylko w nocy, w innych natomiast – także w dzień i będą obejmować szereg usług oferowanych przez bank. Wszystkie problemy opisał w jednym miejscu serwis tvn24.pl.

Utrudnienia w 9 bankach

Problemy w ten weekend będą dotyczyć między innymi klientów PKO BP. Tutaj od godziny 0:00 do 6:00 w niedzielę nie będzie działać aplikacja IKO, serwis internetowy i telefoniczny iPKO oraz iPKO biznes, a w sklepach internetowych nie uda się zapłacić przez Płacę z iPKO. Przez kolejne 6 godzin aplikacja pozwoli jedynie na płatności BLIK-iem i wypłaty z bankomatów.

Santander Bank Polska zapowiedział natomiast, że w nocy z piątku na sobotę nie uda się zalogować do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Pracy miały trwać do godziny 7:00.

ING Bank Śląski przewiduje tymczasem utrudnienia od godziny 22:00 w sobotę do 14:00 w niedzielę. W tym okresie mogą wystąpić czasowe problemy między innymi z otwieraniem kont czy zastrzeganiem kart przez Moje ING. Ponadto w nocy z niedzieli na poniedziałek mogą się pojawić problemy z wpłatami i wypłatami z bankomatów sieci Planet Cash/ING.

mBank planuje prace serwisowe na niedzielę. Od 2:00 do 9:30 nie będzie możliwe korzystanie z bankomatów, wpłatomatów i płacenie kartą, a od 2:00 do 12:30 nie uda się skorzystać z aplikacji mobilnej i zapłacić za zakupy w internecie. Od 1:30 do 13:30 nie będzie także możliwe składanie wniosków.

Na noc z piątku na sobotę utrudnienia zapowiedział też Bank Millenium, ale w chwili tworzenia niniejszego artykułu wszystko powinno już działać. Podobnie w T-Mobile Usługach Bankowych, gdzie o tej porze prace serwisowe również powinny być już zakończone. Inaczej sytuacja wygląda w Getin Banku, gdzie bankowość internetowa i mobilna ma być niedostępna jeszcze do godziny 10:00.

Spore problemy dotyczą również klientów BOŚ Banku. Tutaj system BOŚBank24 i Usługa TeleBOŚ są niedostępne od godziny 22:00 w piątek aż do 22:00 w sobotę. Nest Bank zapowiada natomiast utrudnienia od 21:00 w sobotę do 1:00 w niedzielę. W tym czasie nie będzie można między innymi zasilić rachunku czy zrealizować przelewu (choć jego zlecenie i automatyczna późniejsza realizacja będą możliwe).