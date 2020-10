Uwaga na posty "Decathlona" na Facebooku. Ktoś znowu wykorzystuje wizerunek marki

Udostępnij:

Użytkownicy przeglądający Facebooka muszą zwrócić szczególną uwagę na sponsorowane posty, których autorem jest rzekomo firma Decathlon. W praktyce ktoś znowu podszywa się pod tę markę i zachęca do wypełnienia ankiety, w zamian za co teoretycznie można zdobyć nagrodę – w tym przypadku kartę podarunkową na kwotę 2000 złotych. Akcja nie ma związku z autentycznymi działaniami Decathlona.

Posty, które zauważyliśmy na Facebooku pochodzą ze świeżo utworzonych profili Decathlon_Polska. Jeden z nich zdążył zniknąć z serwisu przed ukończeniem niniejszej publikacji, ale drugi pojawił się kilka godzin później i jest dostępny do teraz. Komuś wyraźnie zależy, aby nakłonić użytkowników do kliknięcia linka, czego dowodem może być fakt, że analogiczne akcje opisywaliśmy już w ubiegłych miesiącach.

Na Facebooku znów można trafić na fałszywe posty od podszywaczy, fot. Oskar Ziomek. Posty czasem różnią się tylko zdjęciem, fot. Oskar Ziomek.

Dla przypomnienia – w fałszywym poście sugerowana jest możliwość odebrania prezentu w zamian za wypełnienie krótkiej ankiety. Ta jest jednak tylko zbędną formalnością, bo w praktyce "wygrywa" każdy. Użytkownik przenoszony jest na stronę, na której konieczne jest wypełnienie formularza oraz wyrażenie szeregu zgód marketingowych. W ten sposób dane trafią między innymi do agencji marketingowych z Polski – tego zresztą nikt nie ukrywa.

Na nagrodę nie ma natomiast co liczyć, bo opisywane działania nie mają związku z autentycznymi promocjami firmy Decathlon. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zwróciliśmy się do firmy z prośbą o komentarz, ale nie spodziewamy się otrzymać innego, niż w lipcu, kiedy Decathlon potwierdził, że ówczesna – analogiczna do opisywanej – akcja była oszustwem.

Można więc zakładać, że za sponsorowanymi postami na Facebooku stoi w praktyce ta sama osoba, która tworzy kolejne fałszywe konta "Decathlona" i stara się dotrzeć do kolejnych użytkowników nieświadomych zagrożenia.

Identyczny mechanizm wykorzystywany jest przez kogoś, kto podszywa się pod markę Biedronka. Zaledwie wczoraj opisywaliśmy taki przypadek, który swoją drogą także nie jest pierwszym takim zagrożeniem w ostatnim czasie.