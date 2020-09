Uwaga na telefony od "funkcjonariuszy CBA". To może być oszustwo

Udostępnij:

Centralne Biuro Antykorupcyjne ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod funkcjonariuszy CBA w rozmowach telefonicznych. Sugerują oni między innymi konieczność wypłacenia pieniędzy z banku – najpewniej w związku z teoretycznie prowadzoną akcją CBA – i przekazanie ich wskazanej osobie. Jak nietrudno sobie wyobrazić, zagrożone są przede wszystkim osoby starsze, które zwykle są bardziej łatwowierne w takich przypadkach.

W krótkim komunikacie na oficjalnej stronie CBA podkreśla, że nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy, nie dzwoni z takim żądaniem i nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach. Radzi przy tym, by w trakcie rozmowy z oszustem zważać na słowa i nie informować go o sposobie czy ilości gromadzonych oszczędności. Nie należy także podpisywać żadnych dokumentów czy zdradzać haseł do bankowości internetowej lub PIN-ów do kart płatniczych.

CBA proponuje, by po odbyciu tego typu rozmowy, zadzwonić do najbliższych i opowiedzieć im całą historię. Można bowiem zakładać, że oszust podszywający się pod agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego, będzie chciał kontaktować się z innymi osobami z otoczenia ofiary. W razie wątpliwości do dyspozycji pozostaje Policja i kontakt pod numerem 112.

Warto zwrócić uwagę, że opisywane oszustwo "na funkcjonariusza CBA" to w praktyce niewielka modyfikacja znanego od dawna oszustwa "na Policjanta". Podszywacze uznali najwidoczniej, że zmiana jednostki, której pracowników udają, jest wystarczająca, by oszukać kolejne nieświadome problemu osoby.