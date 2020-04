Uważaj na bezpłatne programy do odzyskiwania danych

Wielu użytkowników w obliczu utraty danych spowodowanej omyłkowym wykasowaniem plików próbuje przywrócić dostęp do danych we własnym zakresie. Nie ma co się dziwić, usługi data recovery realizowane przez profesjonalne laboratoria sporo kosztują, zaś w sieci dostępnych jest wiele bezpłatnych programów.

Jednakże nieumiejętne korzystanie z aplikacji może spowodować jeszcze większe straty i bezpowrotnie zniszczyć pliki. Przede wszystkim warto pamiętać, aby nie instalować programu na nośniku z którego mają być odzyskiwane dane. Podobnie odzyskane pliki również dobrze jest zapisać w innej lokalizacji niż ich pierwotne położenie - niektóre programy ostrzegają przed niebezpieczeństwem nadpisania danych i sugerują zapisanie danych w nowym miejscu.

W związku z tym programowe odzyskiwanie danych to zajęcie dla tych amatorów, którzy mają chociażby podstawową wiedzę i umiejętności informatyczne. Podczas przywracania dostępu do danych łatwo bowiem o pomyłkę skutkującą nadpisaniem danych, co jest może być nieodwracalne w skutkach.

Więcej na temat samodzielnego odzyskiwania danych przeczytać można w naszym serwisie

https://salvum.online/odzyskiwanie-danych/niebezpieczenstwa-wynikajace...