Użyj tych łatwych programów do edycji zdjęć dla początkujących

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak fotografowie krajobrazu robią spektakularne zdjęcia zachodów słońca, które wyglądają tak magicznie, że są prawie nieziemskie? Albo w jaki sposób fotografowie portretowi są w stanie znaleźć anielskie, pozbawione skazy modele dla swoich fotografowanych osób? Możliwe, że użyli metod przetwarzania końcowego, aby udoskonalić swoje obrazy.

Post-processing jest integralnym aspektem fotografii cyfrowej. Niezależnie od tego, czy jesteś hobbystą, czy profesjonalistą, musisz edytować swoje zdjęcia, aby zrównoważyć odcienie, usunąć skazy, poprawić nasycenie, stworzyć efekty specjalne i nie tylko. Zmiany i ulepszenia obrazu można wykonać za pomocą programów do edycji zdjęć.

Na rynku istnieje wiele programów do edycji zdjęć, z których każdy ma swoje zalety, możliwości i ograniczenia. Jeśli jesteś początkującym fotografem, nie potrzebujesz zbyt złożonego programu do edycji. W rzeczywistości potrzebujesz tylko takiego, który:

Porządkuje i importuje Twoje zdjęcia

Umożliwia wykonanie podstawowych regulacji

Posiada odpowiedni dobór filtrów i efektów

Umożliwia udostępnianie zdjęć

Na podstawie tych podstawowych wymagań stworzyliśmy listę fajnych narzędzi do edycji zdjęć dla początkujących fotografów.

1. Adobe Photoshop Elements

To oprogramowanie do edycji zdjęć, idealne dla początkujących i średnio zaawansowanych fotografów, jest prostszą wersją jego starszego brata, przemysłowego programu Adobe Photoshop. Posiada wszystkie niezbędne funkcje potrzebne do porządkowania, edytowania i udostępniania zdjęć.

Jedną z wygodnych funkcji programu Adobe Photoshop Elements jest zestaw prostych w użyciu narzędzi do edycji. Zadania standardowe i porządkowe, które zajmowały dużo czasu i wysiłku, można wykonać szybko i łatwo. Ponadto oprogramowanie umożliwia tworzenie fotoksiążek, albumów z wycinkami i kart okolicznościowych.

2. Adobe Lightroom

Ten praktyczny procesor obrazu stał się standardowym narzędziem do edycji dla początkujących i profesjonalnych fotografów. Przede wszystkim umożliwia fotografom dostosowanie tonacji, ekspozycji i koloru obrazu cyfrowego. Pamiętaj, że Lightroom ma ograniczone możliwości manipulowania zdjęciami, takie jak usuwanie plam, zmiana kolorów lub kompostowanie ich z innymi obrazami. Manipulacja obrazem jest domeną programu Adobe Photoshop.

Lightroom, Photoshop, Premiere Pro i inne aplikacje Adobe są dostępne jako pakiety za pośrednictwem Adobe Creative Cloud. Możesz subskrybować szeroką gamę aplikacji w pakiecie Adobe z planami miesięcznymi zaczynającymi się od 9,99 USD miesięcznie.

3. Corel Paintshop Pro

Jeden z ulubionych zarówno nowicjuszy, jak i profesjonalistów, Corel Paintshop oferuje niezliczone funkcje i narzędzia do edycji zdjęć, które są łatwe w użyciu. Za pomocą tego oprogramowania możesz zmieniać balans bieli i poziomy kolorów, gradienty kolorów, poprawne perspektywy i nie tylko. Posiada również fajną funkcję, która pomaga wykrywać twarze w kolekcji zdjęć i wykorzystuje dane GPS do geotagowania. Dostępne jest również scalanie HDR (High Dynamic Range).

Przystępność jest jego największą siłą, a dzięki ogromnej kolekcji narzędzi z pewnością uzyskasz wartość swoich pieniędzy.

4. GIMP

GIMP, program do obróbki obrazów oparty na bitmapach, może zrobić około 80 procent tego, co potrafi Adobe Photoshop. Jest idealny do prostych i szybkich zadań edycji i retuszu, chociaż jego interfejs użytkownika nie jest tak dopracowany, jak inne programy.

Co najważniejsze, GIMP jest oprogramowaniem typu open source, więc jest bezpłatny! Jest niezależny od platformy, co oznacza, że ??może działać w systemach Mac, Linux i Windows OS. Wreszcie, możesz zwiększyć jego możliwości dzięki darmowym wtyczkom i skryptom.

5. Serif PhotoPlus

Serif PhotoPlus posiada interfejs użytkownika, który jest idealny do szybkich i łatwych poprawek. Ma jednak również innowacyjne narzędzia do bardziej zaawansowanych i kreatywnych edycji. Na przykład możesz użyć funkcji Smart Selection, aby automatycznie wybrać interesujące sekcje swoich obrazów. Te sekcje można następnie manipulować, aby wyglądały jak farby olejne i akwarelowe.

Serif PhotoPlus to doskonałe narzędzie do przywracania zeskanowanych starych zdjęć. Posiada funkcje umożliwiające usuwanie rys, zagięć, śladów i innych defektów.

Wraz z rozwojem technologii edycji zdjęć, wraz z wymaganiami klientów, należy poszukać nowych narzędzi oferowanych przez społeczność fotograficzną. Pamiętaj, ta lista jest tylko na początek! Sprawdź 148 z tych niesamowitych aplikacji do edycji zdjęć i ożyw swój obraz.

Jakie oprogramowanie było dla Ciebie najłatwiejsze w użyciu na początku? Czy od czasu aktualizacji? Chcielibyśmy usłyszeć w komentarzach poniżej!