VATowiec Komplet 4.16

Darmowy pakiet księgowy w skład, którego wchodzą: VATowiec - popularny program finansowo-księgowy z obsługą magazynu i sprzedaży, Kadrowiec - program kadrowo-płacowy oraz Celin - program do obsługi celnej.

Podstawą pakietu jest wspomniany VATowiec, umożliwiający m.in. prowadzenie zarówno tzw. uproszczonej jak i pełnej rachunkowości, rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych, rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdów, produkcję z kompletacją, wystawianie faktur, obsługę wielu magazynów itp. Ważną cechą pakietu jest wielojęzyczność, wielowalutowość oraz możliwość księgowania do dowolnego okresu. Pakiet pozwala na obsługę wielu firm, umożliwia pracę w sieci, obsługuje urządzenia fiskalne firmy POSNET.

VATowiec może być uruchomiany pod systemami Linux poprzez Wine.

Program finansowo-księgowy z obsługą magazynu i sprzedaży. Umożliwia prowadzenie zarówno tzw. uproszczonej jak i pełnej rachunkowości (wieloletni plan kont, bilans, obroty), rejestrów sprzedaży i zakupów VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, obsługę kasy i rachunków bankowych, rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdów, produkcję z kompletacją i wiele innych. Program pozawala też na wystawianie faktur (także seryjne), obsługę wielu magazynów, prowadzenie katalogu towarów i usług itp. Dużą zaletą programu jest wielojęzyczność i wielowalutowość (bank, kasa, rozrachunki, FK) z możliwością wystawiania faktur w kilku językach. VATowiec posiada także szereg innych ciekawych funkcji takich jak np. księgowania do dowolnego okresu (brak zamknięć okresów w zamian występuje blokada okresu).





Kadrowiec



Bezpłatny program kadrowo-płacowy. Punktem zbiorczym wszystkich informacji w programie są listy płac, w których za pomocą składników płacowych (definiowanych jako wyrażenie matematyczne) pobiera się dane z praktycznie dowolnego modułu kadrowego i płacowego. Zestaw funkcji stosowanych w składnikach płacowych umożliwia pobranie danych jak również operacje na samych składnikach lub wynikach. Z listy płac za pomocą odpowiednio zdefiniowanych typów składników i opcji samych składników odbywa się zapisanie zbiorczych informacji do zestawień miesięcznych i rocznych oraz księgowanie do programu finansowo-księgowego. Wszystkie elementy oprogramowania są w pełni definiowalne, nawet eksport do programu Płatnik.





Celin



Bezpłatny program do obsługi celnej. Celin umożliwia przede wszystkim edycję dokumentów SAD, przy czym edycja ta jest możliwa w sposób opracowany w systemie Celina, a nie dokumentu papierowego SAD. Program nie zawiera zatem formularzy edycyjnych wzorowanych na wersjach papierowych ale formularze przystosowane do znacznie większego zakresu informacji w systemie Celina. Podobnie ma się wypełnianie dokumentów NCTS i Intrastat. Oprócz ewidencjonowania dokumentów umożliwia w pełni definiowany nadruk informacji zawartych w bazie na papier. Oprogramowanie zawiera kilkanaście szablonów dokumentów w formacie XML (dla systemów Celina, NCTS i Intrastat), które można modyfikować lub tworzyć nowe. Wszystkie deklaracje celne bazują na taryfie celnej, którą program automatycznie aktualizuje w ramach systemu ISZTAR.





NAJWAŻNIEJSZE ZALETY PAKIETU





VATowiec



wielojęzyczna obsługa (polski, angielski, francuski, holenderski, hiszpański, ..)

praca wielostanowiskowa

szybkie wprowadzanie danych, automatyczne dekrety i sumy

szybkie filtry w ewidencjach

automatyczna archiwizacja i odzyskiwanie danych

zintegrowane środowisko danych

format FoxPro 2.0 (dbf/cdx)

wspólne dane dla wersji DOS i Win32

zapis błędów i zdarzeń do logu historia.txt

pełna kontrola indeksów i ich automatyczne odtwarzanie po wystąpieniu błędu

programy nie zawierają reklam

istnieje możliwość uruchamiania z pendrive

współpraca z urządzeniami fiskalnymi firmy POSNET