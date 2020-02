VDownloader 4.5.3407

Pobierz program

VDownloader to aplikacja przeznaczona do pobierania filmów na dysk twardy z najpopularniejszych serwisów publikujących wideo w tym YouTube, Google Video, Metacafe, MySpace i DailyMotion. Funkcjonalność narzędzia nie kończy się jednak tylko i wyłącznie na opcji pobierania plików, ponieważ dodatkowo można konwertować filmy do kilku różnych formatów (AVI, 3GP, MPEG, VCD, SVCD, DVD i MP3), przeglądać strony WWW oraz przeszukiwać kilka serwisów naraz.