12.09.2013 20:42 • Recenzja do wersji 12.0.710

Sony Vegas Pro - program do nieliniowej obróbki video o ogromnych możliwościach, ktore można poszerzyć poprzez zastosowanie całej gamy wtyczek (plug-ins) i dodatków (add-on) dostępych na rynku. Program pozwala na wszelkie możliwe operacje na plikach video: wycinanie, skalowanie, łączenie (posiada pokaźną biblitekę przejśc między poszczególnymi klipami), konwertowanie, przyspieszanie, zwalnianie itp. Rzecz jasna powyższe dotyczy również ścieżki dźwiękowej zawartej w klipach. Trzeba od razu powiedzieć, że nie jest to program dla każdego. Jego surowy interfejs nie każdemu przypadnie do gustu, a cena sprawia, że przeciętny Kowalski nie kupi Sony Vegas Pro. Inna sprawa, że w tym przypadku płacimy za funkcjonalność i możliwości, których typowy Kowalski nie potrzebuje, a w internecie jest cała masa (również darmowego) oprogramowania, które wystarczą do domowych zastosowań.



Niestety program ma również wady. Jest bardzo zasobożerny i aby komfortowo na nim pracować, trzeba mieć dośc mocną maszynę. Ponadto martwi również fakt, że program nie wspiera w pełni architektury Kepller zawartej w najnowszych kartach graficznych NVIDIA, takich jak GTXy 6xx i 7xx, nie potrafiąc wykorzystać wszystkich rdzeni CUDA jakie posiadają. Jest nadzieja, że wsparcie to zostanie dodane w kolejnej wersji Sony Vegas, leczy kiedy jej doczekamy - nie wiadomo. Niemniej Sony Vegas Pro polecam wszystkim wymagającym użytkownikom zajmującym się video na poważnie. Jeśli nie przeraża kogoś cena i brak polskiego interfejsu - będzie zadowolony. Niczego lepszego do nieliniowej obrobki video po prostu nie znajdzie.