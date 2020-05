31.08.2019 11:55 • Recenzja do wersji 3.0.8

Jeżeli przyzwyczailiście się do standardów panujących na rynku odtwarzaczy to omijajcie ten program. Chcesz zatrzymać odtwarzanie poprzez kliknięcie na obraz? Zapomnij. Szukaj ikonki albo trzymaj klawiaturę na kolanach. Napisy w formacie txt nie są automatycznie odtwarzane. Nie przekonuje mnie, że mogę zmienić rozszerzenie na srt albo załadować napisy ręcznie wybierając plik. Jak sobie robię maraton serialu to chcę siedzieć wygodnie na fotelu z czipsami i klikać NEXT. A skoro przy NEXT jesteśmy. Nie ma takiej opcji, zapomnij, nie pytaj na forum programu bo będą tłumaczyć, że nie rozumieją co to znaczy następny plik, skąd program ma wiedzieć który to następny itp. itd. Masz klawiaturę z przyciskami multimedialnymi? Fajnie, może zadziała pauza, może.