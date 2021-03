VR jako remedium na globalne ocieplenie? Tak myśli Zuckerberg

Udostępnij:

Co mają ze sobą wspólnego okulary VR, teleportacja i globalne ocieplenie? Według Marka Zuckerberga bardzo dużo. CEO Facebooka jest przekonany, że za pomocą technologii VR jesteśmy w stanie znacząco ograniczyć ilość odbywanych podróży na rzecz spotykania się z innymi ludźmi w rzeczywistości wirtualnej.

W wywiadzie dla The Information, Zuckerberg opowiedział o szczegółach swojej wizji przyszłości dotyczącej powszechnego korzystania z okularów VR. Jego zdaniem, korzystanie z VR umożliwi nam “teleportowanie się” do domów naszych znajomych i rozmowę z nimi tak, jakbyśmy faktycznie spotkali się w rzeczywistości z bliskimi nam osobami.

Dalsza wypowiedź Zuckerberga skupia się na jego wizji nowej wirtualnej rzeczywistości. Jak sam powiedział, chciałby on aby technologia VR doszła do punktu, w którym użytkownik ma realistyczny awatar samego siebie, za pomocą którego może on nawiązać z kimś prawdziwy, autentyczny kontakt wzrokowy i mieć prawdziwe miny, które zostaną odzwierciedlone.

Nie da się ukryć, że wizja Zuckerberga nieco przypomina w założeniach świat podobny z wizji przedstawionej w filmie “Surogaci”. Tam co prawda, każdy człowiek posiadał swojego sobowtóra, którego używał do codziennych interakcji z innymi. Co jednak stoi na przeszkodzie, by w świecie VR stworzyć lepszą, ładniejszą wersję siebie? Taką, która się nie starzeje, zwiedziła cały świat (nawet jeżeli tylko “teleportując się” za pomocą okularów) i której wszyscy zazdroszczą? Aż chciałoby się powiedzieć, że sztucznie kreowana idealność, z którą codziennie mamy do czynienia w mediach społecznościowych, wzniosłaby się na nowy poziom.

Dosyć optymistyczne jest również założenie Zuckerberga, że technologia VR mogłaby pomóc w walce z globalnym ociepleniem. O ile faktycznie loty samolotem, szczególnie transkontynentalne, mają dosyć spory wpływ na globalne ocieplenie, tak jednak nie da się ukryć, że spotykanie się ze znajomymi i rodziną w sieci to nie to samo. Doskonale pokazała to pandemia, przez którą wiele osób nie jest w stanie już od wielu miesięcy nawet spotkać najbliższych ze względu na, chociażby, zamknięte granice.

Ponadto, warto zauważyć, iż psychologowie od lat biją na alarm, że wirtualne kontakty nie są w stanie zastąpić tych realnych. Z tego powodu zachęcanie ludzi do jeszcze większego zastępowania realnych spotkań ze znajomymi na rzecz wirtualnych wydaje się być mało przemyślane. Nawet jeśli w grę wchodzi ochrona świata przed globalnym ociepleniem. Należy sobie zadać pytanie, czy cena nie jest zbyt wysoka i jaki jest następny krok. W końcu, jak dowiemy się z badania przeprowadzonego w 2017 roku przez Setha Wynesa and Kimberly A Nicholas i opublikowanego w Environmental Research Letters, największy wpływ na globalne ocieplenie ma ilość posiadanych dzieci, więc może trzeba przestać się rozmnażać?