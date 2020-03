Pobierz​ program

VSDC Free Video Editor to bezpłatny i godny uwagi edytor do nieliniowej obróbki materiałów wideo. Program pozwala na tworzenie filmów o dowolnej złożoności i wykorzystanie w nich ciekawych efektów wizualnych oraz dźwiękowych.

Aplikacja pomimo swoich stosunkowo niewielkich rozmiarów godnie konkurować może z wieloma konkurencyjnymi rozwiązaniami tego typu. Jej zastosowań jest wiele, z powodzeniem wykorzystywana ona może być do amatorskiego montażu filmików z wakacji czy ważnych uroczystości rodzinnych, tworzenia pokazu slajdów, authoringu czy nawet konwertowania klipów pomiędzy wieloma popularnymi formatami. Co istotne, narzędzie posiada sporą funkcjonalność, jednocześnie pozostając bardzo proste w obsłudze.

Podczas pracy nad projektem do dyspozycji użytkownika pozostają opcje do importowania dowolnej ilości plików wideo i zdjęć. Bez przeszkód wykorzystywane one mogą być w obrębie tego samego projektu, przeplatane przy użyciu dostępnych w programie efektów wizualnych. Z racji tego, że VSDC Free Video Editor jest nielinowym edytorem wszystkie użyte podczas pracy obiekty nie muszą być układane w liniowych sekwencjach - poszczególne komponenty mogą być dowolnych rozmiarów, a ich ulokowanie na osi czasu zależy jedynie od inwencji twórczej użytkownika.

VSDC Free Video Editor pozwala gotowe projekty zapisać do formatów, które odtworzone będą mogły być na dowolnym komputerze, stacjonarnym odtwarzaczu DVD, konsoli do gier, smartfonie, tablecie czy przenośnym odtwarzaczu multimedialnym. Wśród obsługiwanych formatów wyjściowych znajdziemy takie kompatybilne z takimi urządzeniami jak iPod/iPhone/iPad, PSP, Sony PlayStation, Xbox, Zune, Archos, iRiver, Creative Zen, Blackberry i wieloma innymi. Zaletą narzędzia są predefiniowane ustawienia, pozwalające niedoświadczonemu użytkownikowi na wygodne przygotowanie materiału wideo, możliwego do odtworzenia na posiadanym przez niego urządzeniu. Nie zabrakło również funkcji rippowania z filmów ścieżki dźwiękowej i obrazu, a także wypalania projektów na płyty.

Wspierane formaty wejściowe:

wideo: AVI, QuickTime (MP4/M4V, 3GP/2G2, MOV, QT), HDVideo/AVCHD (MTS, M2TS, TS, MOD, TOD), WindowsMedia (WMV, ASF, DVR-MS), DVD/VOB, VCD/SVCD, MPEG/MPG/DAT, Matroska Video (MKV), Real Media Video (RM, RMVB), Flash Video (SWF, FLV), DV, AMV, MTV, NUT, H.264/MPEG-4, DivX, XviD, MJPEG audio: MP3/ MP2, WMA, M4A, AAC, FLAC, OGG, RA, RAM, VOC, WAV, AC3, AIFF, MPA, AU, APE, CUE, CDA grafika: BMP, JPEG/JPG, PNG, PSD, GIF, ICO, CUR

Wspierane formaty wyjściowe: