VSO Downloader to bezpłatny program do przechwytywania strumieni multimedialnych z Internetu. Aplikacja obsługuje różne protokoły streamingu audio i wideo (RMTP, HTTP), a także jest kompatybilna z sieciami VPN i serwerami proxy. Poza tym program został wyposażony w specjalny algorytm MultiThread, służący do pobierania strumieni w częściach, co owocuje większą szybkość pobierania danych z sieci.

Korzystając z aplikacji, możemy w prosty sposób przechwytywać i zapisywać na dysku twardym filmy, teledyski oraz nawet muzykę z najpopularniejszych serwisów internetowych (YouTube, Dailymotion, Google Videos, Facebook, Vimeo, Metacafe, Myspace itp.). W momencie odtwarzania materiału wideo z poziomu przeglądarki, VSO Downloader automatycznie wykryje strumień i zacznie go pobierać na dysk twardy komputera, zapisując w domyślnym formacie FLV.

VSO Downloader obsługuje filmy w niskiej i wysokiej rozdzielczości HD – 360p, 480p, 720p i 1080p, a także pozwala na konwertowanie pobranego strumienia do innego formatu (AVI, MPEG-4, DVD, 3GP). Oprócz tego posiada gotowe profile, za pomocą których przetworzymy materiał wideo do formatu obsługiwanego przez urządzenia przenośne – Apple TV, iPod czy iPhone.

Program może służyć również do wyodrębniania dźwięku lub muzyki z dowolnego, pobranego materiału wideo, uprzednio zapisując go do formatu MP3. W ten sposób możemy szybko i łatwo konwertować teledyski do formatu muzycznego, w celu późniejszego odtwarzania w odtwarzaczach MP3 lub MP4 itd. VSO Downloader jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi – Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera czy Internet Explorer.