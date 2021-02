Vectra nie działa. Użytkownicy skarżą się na brak dostępu do usług Google

Udostępnij:

Mniej więcej od godziny 20:30 użytkownicy zgłaszają w serwisie downdetector.pl problemy z usługami Google - nie działa zarówno wyszukiwarka, jak i większość usług giganta, w tym także YouTube. Najwięcej zgłoszeń o awarii napłynęło z dużych miast, a ich liczba cały czas rośnie.

Problem najprawdopodobniej nie wynika jednak z awarii usług giganta, a raczej jednego z dużych operatorów internetowych. Użytkownicy zgłaszają, że nie działa internet od Vectry i to za jego pośrednictwem nie da się połączyć z usługami Google. Z kolei łącząc się np. po dowolnym LTE, Google, Gmail czy YouTube działają normalnie.

Godziny zgłoszeń awarii sieci Vectra oraz usług Google pokrywają się, co może świadczyć o lokalnym problemie. Niestety operator w mediach społecznościowych i na swojej stronie na razie nie potwierdził informacji o trwającej awarii oraz kiedy ewentualnie możemy spodziewać się przywrócenia działania usługi.

O ile problemy z usługami Google zdarzają się rzadko, to niestety klienci Vectry dość często narzekają, że na część stron można wejść, podczas gdy inne w ogóle się nie ładują. Należy pamiętać, że serwis downdetector.pl opiera swoje dane jedynie o zgłoszenia, które do niego docierają. Faktyczny problem z dostępem do internetu lub wybranych usług może mieć znacznie więcej osób.

Aktualizacja z godziny 21:58

Jak wynika ze znacznego spadku liczby zgłoszeń w serwisie downdetector.pl oraz naszych obserwacji, Vectra przywróciła prawidłowe działanie swoich usług.