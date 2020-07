Vectra po awarii internetu w Poznaniu. Klienci z innych części kraju też mieli problemy

Udostępnij:

Vectra zakończyła walkę z awarią, w wyniku której klienci stracili dostęp do internetu. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut do serwisu downdetector spłynęły setki zgłoszeń od osób, które nie mogły połączyć się z siecią, a ponowne uruchomienie modemu w niczym nie pomagało. Vectra potwierdziła usterkę, a według oficjalnych informacji – problem został już rozwiązany.

Jak dowiedzieliśmy się od rzeczniczki Vectry, Justyny Grzelak, awaria dotyczyła wyłącznie klientów z Poznania. "Brak dostępu do usług Vectry zaobserwowany przez nas dzisiaj, 1 lipca o ok. 10:15, dotknął jedynie abonentów w mieście Poznań i wynikał z awarii energetycznej w Poznaniu. Zasilanie w Poznaniu powróciło, tym samym nasze usługi również zostały przywrócone ok. 11:15".

Co ciekawe jednak, ze zgłoszeń w serwisie downdetector wynika, że problem braku internetu został zauważony przez klientów w zasadzie z całego kraju. Oprócz Poznania, najwięcej zgłoszeń spłynęło między innymi z okolicy Warszawy czy Katowic. Klienci zwracali uwagę na kłopoty z internetem także na Facebooku.

Jedna z osób pisała o braku połączenia w Bydgoszczy i co ciekawe, Vectra potwierdziła, że odnotowano tam awarię. Jak jednak wynika z zapewnień rzeczniczki, duży problem, o którym mowa, został już rozwiązany. Pozostałe przypadki są więc zapewne traktowane indywidualnie i niezwiązane z dużą awarią w Poznaniu.