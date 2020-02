Vectra przejmuje Multimedia Polska, stając się największym operatorem kablowym

Udostępnij:

Doszło do dużego przetasowania w rozkładzie sił dostawców usług kablowych. Vectra sfinalizowała właśnie przejęcie spółki Multimedia Polska. Tym samym ta pierwsza z firm stała się nowym liderem jeśli chodzi o liczbę klientów (1,7 mln), spychając UPC na drugie miejsce (1,47 mln abonentów).

Warunkową zgodę na tę fuzję wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Vectra przejęła 100 procent udziałów grupy Multimedia Polska. Analiza tej transakcji trwała ostatecznie ponad półtora roku, a UOKiK znalazł kilka zastrzeżeń. Przede wszystkim Vectra jako podmiot oferujący bardzo zbliżone usługi, musi spełnić kilka warunków, które zapobiegną ograniczeniu konkurencji. Obydwie strony doszły jednak do porozumienia i akwizycja została skierowana do akceptacji przez UOKiK.

Vectra zobowiązała się sprzedać sieci własne lub Multimediów w ośmiu miastach: Gorzowie Wielkopolskim, Kwidzynie, Łowiczu, Olsztynie, Ostródzie, Pogórzu, Pruszczu Gdańskim i Stargardzie. Zostaną z nich wyodrębnione nowe, niezależne spółki, nienależące do grupy kapitałowej Vectry i to one przejmą infrastrukturę oraz wszelkie umowy oraz dokumentację.

Natomiast w trzynastu innych miejscowościach, m.in. Inowrocławiu, Suwałkach i Świnoujściu, abonenci po siedmiu miesiącach od momentu uprawomocnienia decyzji UOKiK otrzymają prawo darmowego odstąpienia umowy z Vectrą. Ta opcja będzie im przysługiwać przez dziewięć kolejnych miesięcy.

UOKiK nałożył dwa powyższe warunki celem uniemożliwienia nadmiernej koncentracji mediów. W chwili obecnej decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna, a Vectra ma prawo się od niej odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Vectra i Multimedia przez jakiś czas będą mogły sprzedawać usługi w ramach osobnych marek, natomiast docelowo zostanę one skonsolidowane już pod nazwą Vectra, gdzie zostanie wprowadzona nowa oferta.