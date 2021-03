Vectra rozszerza ofertę. Od kwietnia 9 nowych kanałów, w tym dwa TVP

Udostępnij:

Vectra poszerza swoją ofertę programową. Na przełomie marca i kwietnia trafi do niej łącznie 9 nowych kanałów, w tym Filmax 4K, na łamach którego można oglądać seriale, filmy i programy rozrywkowe także w tytułowej rozdzielczości 4K. Poza tym wśród nowości znajdą się również kanały TVP.

Oferta Vectry częściowo poszerza się już dzisiaj. Do Srebrnego pakietu dołączają stacje Ukraina 24, TVP Dokument oraz TVP Kobieta. Dodatkowo abonenci korzystający z pakietu Złotego mogą oglądać stację BIZNES24 HD. Od 1 kwietnia do oferty dołączy tu kanał DIZI. Nieco inaczej wygląda to w przypadku klientów korzystających z pakietu Platynowego. Tutaj pojawia się dostęp do kanału TOP KIDS JR HD, DocuBox HD oraz wspomnianego na wstępie Filmax 4K. W ofercie pojawi się także kanał Gametoon skierowany do graczy.

"W Vectra konsekwentnie rozbudowujemy ofertę programową w ramach świadczonych usług" – komentuje Tomasz Żurański, Prezes Zarządu Vectra S.A. "(...) Naszą misją jest dostarczyć możliwie najbogatszą ofertę programową niezależnie od tego, z jakiej usługi nasz klient korzysta. Niezmiennie stawiamy na jakość i dalsze udoskonalanie dostarczanych usług, dlatego w naszej ofercie można oglądać treści również w wysokiej jakości 4K" – dodaje.

Telewizja także przez internet

Vectra oferuje swoją telewizję zarówno drogą kablową, jak i w aplikacjach na Androida i iOS-a, dzięki którym klienci zyskują dostęp do ulubionych kanałów także przez internet. Osoby zainteresowane taką formą dostępu do telewizji nie są jednak ograniczone do tylko jednego operatora.

Alternatywnym rozwiązaniem jest choćby aplikacja WP Pilot, w tym przypadku oferowana także w wersji na smartTV. Użytkownik z góry opłaca wybrany okres, w którym zyskuje dostęp do danego pakietu kanałów, co pod tym względem przypomina nieco subskrypcję na przykład popularnego Netfliksa. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

WP Pilot na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.