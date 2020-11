Vegas Movie Studio Platinum 17.0 Build 159

15.08.2011 14:08 • Recenzja do wersji 11

Jedenasta wersja programu od Sony. Swoje doświadczenia opieram na dość krótkiej, lecz intensywnej chęci poznania środowiska edytorów wideo. Swoją przygodę z edytorami wideo zacząłem właśnie z portalem DobreProgramy.pl i zakładką Tworzenie i edycja filmów. Przez pewien czas korzystałem z wersji trial starszej edycji Sony Vegas'a 10.



W tej wersji producent położył nacisk na technologie 3D, w obróbce klipów, które stają się coraz bardziej popularne już nie tylko w kinach, ale także na ekranach naszych telewizorów. Program wykorzystuje w pełni potencjał technologii rozwijanych przez ATI i nVidia (CUDA i Stream). Jako, że Sony połączyło siły z firmą specjalizującą się w dźwięku Creative w programie można obrabiać i zapisywać muzykę w Dolby Digital 5.1. Jak każdy płatny edytor wideo również Sony Vegas udostępnia nam możliwość importu naszego materiału źródłowego z niemalże każdej kamery i w dowolnym formacie (AAC, AA3, AIFF, AVI, BMP, CDA, FLAC, GIF, JPEG, MP3, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, OGG, OMA, PCA, PNG, QuickTime, SND, SFA, W64 , WAV, WDP, WMA, WMV). Jest to istny kombajn umożliwiający rozpoczęcie swojej przygody z obróbką filmu dla początkujących, ale także bardziej doświadczonych użytkownik.



Jednym z największych mankamentów na polskim rynku okazała się brak polskojęzycznej wersji, która dla pewnej grupy osób może okazać się wielkim minusem, który przekreśli możliwość kupna produktu japońskiej firmy. Aczkolwiek dla bardziej dociekliwych osób powstało wiele poradników na różnych forach i stronach specjalizujących się w tej tematyce (http://www.youtube.com/watch?v=nSkOHtaAI4s&feature=related). Pewien czas temu miałem okazje testować ten o to produkt i podczas pracy z interfejsem programu można było łatwo zgubić się w gąszczu lini czasu oraz okien z efektami i przejściami. Cieszy także całkiem spora liczba przejść i ponad 300 efektów. Co do linii czasu, jest ich 10 dla filmu i dźwięku. Opisana tutaj wersja programu jest tak naprawdę pakietem zawierającym oprócz samego edytora program DVD Architect Studio, który posłuży do zaprojektowania naszej własnej okładki na płycie, wygląd menu i przycisków w nim zastoswanych, aplikację Sound Forge Audio Studio 10 do obróbki dźwięku i dodawania sporej jak na tańszą odmianę profesjonalnego programu efektów dźwiękowych do naszego filmu (nawet w formacie Dolby Digital 5.1) , wtyczka Vocal Eraser do usuwania wokalu z prawie każdego utworu (jest ona zintegrowana z Sound Forage Studio 10), wtyczki umożliwiające tworzenie napisów 3D, 56 tematów DVD i 400 orginalnych ścieżek muzycznych.Pakiet został przeznaczony do amatorskiej i pół-profesjonalnej edycji filmów. Powstała także o wiele bardziej rozwinięta wersja Pro stosowana do bardzo ambitnych produkcji. Również cena jest o wiele bardziej adekwatna – ok. 600 $, a 95 $ za wersje Movie Studio to naprawdę przepaść cenowa. W obydwu wersjach po zakończeniu edycji naszego filmu dostajemy możliwość zapisu do pliku w formatach takich jak: AAC, AC3, AA3, AIFF, AVC, AVI, BMP, FLAC, JPEG, LPEC, MP3, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, OGG, PCA, PNG, RealMedia, TIFF, QuickTime, W64 , WAV, WDP, WMA, WMV oraz na kilka urządzeń takich jak PlayStation Portable, iPod, iPhone i inne. Utworzymy także płytę DVD/Blue-Ray.



Produkt japońskiej firmy pomimo kilku niedociągnięć jest godny polecenia, zarówno dla początkującego jak również dla profesjonalisty. Pozdrawiam i zachęcam do testowania - MartinS.