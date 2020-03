22.04.2019 15:13 • Recenzja do wersji 1.23 Hotfix 2

Nie polecam. Zaszyfrowałem partycję systemową - podczas próbnego restartu wszystko działało OK. Potem rozpoczął się proces szyfrowania, który również zakończył się powodzeniem. Wszystko robiłem na ustawieniach domyślnych. Następnie zrestartowałem komputer - pojawił się monit login/hasło: po ich podaniu sfreezowało na jakiejś 3 minuty - po czym wyskoczył błąd sektora nr XXXXX, po restarcie to samo tyle że inny numer sektora. Pech chciał, że nie zrobiłem kopii - ale to moja wina, biorę to na klatę. Przy próbie odszyfrowania dysku płytą awaryjną - coś się również wywalało i w efekcie przy bootowaniu z płyty prosił o zabootowanie z płyty, żeby naprawić błąd bootwoania z płyty (Bareja)... Generalnie używam Bitlockera, ale miałem jeden komp z Win 10 Home, więc postanowiłem zaryzykować z Veracrytpem - więcej tego błędu nie popełnię. Kupiłem Win 10 Pro i bez problemu zaszyfrowałem Bitlockerem - wszystko zdziała idealnie. Posiadam dysk to SSD Goodram IRDM 240 - z ciekawości sprawdziłem jakimś narzędziem do testowania zapis/odczyt - dysk oczywiście był w 100% sprawny. Może miałem problem z konfiguracją, może z wersją Windows 10, może z bugiem związanym z wersją 1.23 Veracrypta, a może po prostu miałem pecha - osobiście mnie to nie interesuje, Straciłem tylko czas. Generalnie w swojej pracy zaszyfrowałem już dziesiątki komputerów i z rozwiązaniami MS (Bitlocker) oraz innych producentów komercyjnych (nie będę wymieniał, żeby nie było zarzutów o reklamę) - nigdy problemów nie miałem. ps. Program ma wiele pozytywnych komentarzy, więc pewnie w większości przypadków nie użytkownicy nie mają takich przygód. Jeśli chcesz ryzykować - feel free, ale najpierw zrób backup!