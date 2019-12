17.01.2019 23:45 • Recenzja do wersji 9.9.6.53

Viber jest chyba najpopularniejszym programem do prowadzenia wideorozmów za pośrednictwem smartfonów. Pobrałem go ze strony Google Store i szybko i bez problemów zainstalowałem. Program działa w oparciu o listę numerów telefonicznych, które mamy w naszym smartfonie tworząc z nich własną bazę danych, która umożliwia bezpośrednie i bezpłatne łączenie się z innymi jego użytkownikami na całym świecie. Nie trzeba się logować jak w przypadku Skype’a. Oczywiście, aby skorzystać z Vibera należy mieć dostęp do połączenia internetowego WiFi i 3G (tak, jak w moim przypadku). Można też za jego pośrednictwem wysyłać wiadomości tekstowe (sms-y) i głosowe (te ostatnie przedtem możemy odsłuchać) oraz zdjęcia i wideoklipy. I to wszystkie funkcje Vibera i zarazem jego pozytywy. Trzeba przyznać, że aplikacja działa jak należy.



Do negatywów należy natomiast kopiowanie naszych numerów telefonów do centralnego serwera Vibera, co niekoniecznie ma pozytywne następstwa (czasem przychodzą jakieś dziwne wiadomości od nieznanych osób).



W sumie jednak pozytywy przeważają.