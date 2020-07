Vim 8.2.1123

Pobi​erz program

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Vim (ang. VI iMproved) to rozwijany przez Brama Moolenaara klon edytora tekstu VI dostępny na wiele platform.

Vim wyróżnia się ascetycznym interfejsem użytkownika, który skrywa rozbudowaną funkcjonalność. Vim pozwala m.in. na: jednoczesną edycję wielu plików w osobnych oknach (buforach), cofanie do tysiąca ostatnio wykonanych operacji oraz cofanie do miejsca w czasie w życiu pliku. Kolejne atuty to wieloschowek, wsparcie dla podświetlania składni zarówno języków programowania jak i np. LaTeX, rozbudowany system automatyzacji pracy z tekstem wykorzystujący wyrażenia regularne.

Mimo swoich zalet i wysokiej efektywności jaką można uzyskać w pracy z tym programem, wymaga on nauki jego funkcji, nie prowadzi on "za rękę" i nie zalecany jest dla początkujących użytkowników komputera.

Vim pozwala na pisanie tekstów z prawa na lewo (jak ma to miejsce w językach arabskim, perskim czy hebrajskim) oraz zawierających znaki wielobajtowe - tzn. reprezentowane przez więcej niż jeden bajt (jak np. w języku chińskim, japońskim czy koreańskim). Vim posiada również polecenia pozwalające na automatyczną reakcję na dane zdarzenia (autocommands), np. na automatyczne rozpakowanie skompresowanego pliku. Możliwe jest także nagrywanie procesu edycji w postaci makr. Program posiada wewnętrzny język skryptowy pozwalający na łatwe dodawanie nowych funkcji.

Osoby chcące instalować wersję 64-bitową programu powinny zapoznać się z instrukcją na tej stronie.