Pobierz pr​ogram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

VinylStudio to w pełni funkcjonalne narzędzie, służące do kompleksowego przetwarzania dźwięku analogowego do postaci cyfrowej. Przy jego użyciu z powodzeniem przekonwertujemy nagrania z kaset magnetofonowych lub płyt winylowych do plików w formacie AIFF, FLAC, MP3, OGG lub WAV.

Program wyposażony został we wszystkie niezbędne funkcje pozwalające nie tylko przechwycić i zapisać sygnał audio, ale również podzielić nagraną ścieżkę dźwiękową na części oraz usunąć z niej wszystkie niechciane odgłosy. Do dyspozycji użytkownika poza rejestratorem audio oddano wbudowany edytor do podziału nagrania na pojedyncze utwory oraz narzędzie do "oczyszczania" dźwięku z wszelakiego rodzaju pisków, szumów i trzasków.

Zaletą VinylStudio jest prosta obsługa oraz bogata funkcjonalność, na którą składa się także możliwość konfiguracji wielu atrybutów przetwarzanych materiałów, automatycznego kreowania albumów na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika danych, wypalania przetworzonych utworów na płyty CD (obsługiwane typy kompilacji to Audio CD oraz nośniki CD lub DVD z plikami MP3) i przesyłania nagrań do przenośnych odtwarzaczy. Narzędzie wyposażone zostało również w edytor tagów z funkcją pobierania informacji z internetowych baz danych - TrackType, Music Brainz, Discogs oraz Amazon.

Uwaga!