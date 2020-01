09.11.2010 00:12 • Recenzja do wersji 7.0

Wstęp



Tłum na parkiecie, piski dziewczyn i MY pośrodku :D Być DJem to marzenie wielu nastolatków. Firma Atomix od paru ładnych lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i pozwala chociaż wirtualnie ale poczuć się bożyszczem z konsolety.



Funkcjonalność



Czyli to co tygryski lubią najbardziej. Po raz pierwszy udostępniona zostaje darmowa wersja najpopularniejszego programu do miksowania muzyki. Coś kosztem czegoś, pomimo, że darmowa wersja pozbawiona pewnych użytecznych funkcji, to pozwala nam na najważniejsze - miksowanie. Co zostało nam zabrane? Odtwarzanie i miksowanie wideoklipów - moim zdaniem rzadko kto z tego korzystał, broadcasting - czyli opcja pozwalająca nam grywać na specjalnych radiowych serwerach, ograniczona obsługa skórek i wtyczek - to już poważniejszy problem, no i najgorsza dla bardziej zaawansowanych - brak możliwości podpięcia zewnętrznego kontrolera. Wracając do funkcjonalności to nadal stary, dobry VDJ. Moim skromnym zdaniem możliwość zwiększenia wirtualnych odtwarzaczy do liczby nawet 99 nie dość, że zwiększa zapotrzebowanie sprzętowe to i tak przeciętnemu "grajkowi" na nic się nie zda. Na wielki plus zasługuje zaś poprawiony silnik audio, w końcu bity po kliknięciu sync idą równo, a nie tak jak w wersji 6.x zdarzały się być kompletnie zdesynchronizowane przez co miks przypominał przejazd husarii. W zasadzie program niczym (niestety) większym nie różni się od wersji 6.x. Niestety bowiem nadal pozostały tragiczne (już od kilu wersji) efekty niczym nie przypominające tych z rzeczywistych mikserów, odtwarzaczy. Dodatkowo jak już wspominałem wcześniej wersja Home Free blokuje możliwość dogrania dodatkowych wtyczek i efektów.



Wygląd



Program został zaopatrzony w kilka skórek, do różnych rozdzielczości, a także ilości odtwarzaczy. Ponadto, żadnych rewelacyjnych zmian względem vdj6 nie widać, wszystko rozłożone intuicyjnie, czytelnie. Nawet osoba mająca pierwszy kontakt z programem dość szybko odnajdzie każdą funkcje. Ponadto (o tym także już wspominałem) w wersji Home free możemy sobie zapomnieć o skórkach, które albo były rzeczywistym ułatwieniem w miksowaniu (np skorka mix lab 3.1) bądz tez mierna imitacja prawdziwych konsol z pod znaku pioneera, denona czy numarka.



Podsumowanie



Trening czyni mistrza, zawsze sobie to mówiłem zaczynając swoją zabawę w djkę. Dziś początki w vdj zaprowadziły mnie przed prawdziwą konsoletę do klubu i tego także wam młodzi dje życzę. Program Virtual DJ pomoże wam zapoznać się z podstawami sztuki DJskiej, a także zweryfikuje wasze zapały przed wydaniem naprawdę sporych pieniędzy na prawdziwą konsoletę. Program z czystym sumieniem polecam, tym bardziej, że firma Atomix sprawiła miłą niespodziane wydając całkowicie darmową wersję. Sam chociaż posiadam konsoletę, to z łezką w oku czasem wracam do tego programu by przypomnieć sobie jak to wszystko się zaczęło.



Dziękuje za uwagę i przepraszam za ewentualne błędy ortograficzne jak i merytoryczne, recenzja pisana "z marszu" :)