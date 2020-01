21.02.2015 12:46 • Recenzja do wersji 4.3.22 r98236

Jest to jeden z najlepszych programów do wirtualizacji i do tego darmowy. Można na nim zainstalować różne systemy Windows czy Linux, a nawet Mac OS X i przetestować bez ingerencji w system zainstalowany na naszym komputerze. Jest to idealne środowisko do testowania systemów operacyjnych, zabawy z sieciami czy z serwerami.



Ma duże możliwości konfiguracyjne. Można ustawić pamięć ram dla grafiki, jest wybór różnych karty sieciowych, obsługuje USB więc możemy np. możemy przekierować pendrive na system gościa, albo jeśli mam starszy skaner który na obecnym nowszym systemie nie działa z powodu braku sterowników, wówczas instalujemy go na systemie gościa i tam bez problemu z niego korzystamy.



Najnowsze wydania lubią zawierać różne błędy, więc przy aktualizacjach do nowej wersji trzeba być ostrożnym. I jedną z największych wad są problemy z płynnością działania starszych systemów od Windows ME do już archaicznych nawet Windows 3.11, a pomijając już te starsze.



Bez problemu możemy instalować na nim Windows XP oraz nowsze systemy. Jest prosty w obsłudze, można zrobić wszystko przy pomocy kreatora, a dla osób lubiących sobie wszystko dopasować, są opcje zaawansowane. Ja używam go od wielu lat i śmiało mogę go każdemu polecić.