Visa chce, byśmy płacili kryptowalutami w sklepach. Nadchodzą płatności bez przewalutowania

Jedna z największych instytucji finansowych, Visa, wkracza w świat płatności kryptowalutami. Amerykański gigant zawiązał partnerstwo z serwisem crypto.com i będzie umożliwiał płatności wirtualnymi walutami. Ma być to dla konsumentów wyjątkowo atrakcyjna propozycja ze względu na zniesienie konieczności przewalutowania środków. Może to oznaczać, że wkrótce kryptowaluty staną się jedną z głównych form płatności w tradycyjnych sklepach.

Dzięki współpracy Visa i crypto.com, karty debetowe Visa Crypto będą korzystały z technologii blockchain ethereum, dzięki czemu nie ma potrzeby konwertowania wirtualnej waluty na tradycyjne pieniądze w banku.

Udostępnienie transakcji kryptowalutami dla kart Visa ma na razie charakter pilotażowy. Obsługiwany na razie będzie USD Coin, kryptowaluta, której wartość jest bezpośrednio powiązana z dolarem amerykańskim. W przyszłości program ma być rozszerzony.

Visa ma tutaj sporo do nadrobienia względem konkurencji, która już wcześniej zapowiedziała obsługę wirtualnych monet - jak choćby Mastercard w lutym 2021 r.

Z kolei Visa zapowiedziała również w marcu 2021 r., że pracuje nad umożliwieniem zakupu bitcoinów przez swój system finansowy, podążając w ślady firm takich, jak PayPal i (znany głównie w USA) Square.

Jak wyjawił magazynowi Fortune dyrektor działu kryptowalut Visy, Cuy Sheffield, koncern jest otwarty na współpracę z innymi firmami z sektora kryptowalut, a także chce aby jej sieć płatności stała się domyślnym wyborem dla transakcji kryptowalutami.

Jakie korzyści będzie miał z tego konsument? W zasadzie nic po jego stronie się nie zmienia. Natomiast cały proces "za kulisami" będzie uproszczony. Sprzedawcy nie będą musieli komunikować swoich systemów z systemami przewalutowania w bankach.

Do tej pory wyglądało to tak, że transakcja wykonana danego dnia dopiero zostaje przetworzona na jego koniec, wymagając przeliczenia przez wewnętrzne systemy, co dodaje dodatkowych kosztów i komplikuje proces płatności.

Rok 2021 może upłynąć pod znakiem wielu innowacji w sektorze fintech (technologii finansowych) oraz bankowości. Szersze przyjęcie bitcoinów jako środka płatniczego przez duże instytucje może być jedną z nich.