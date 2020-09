Pob​ierz program

Visual Studio Community 2017 to uproszczona, ale jednocześnie darmowa wersja środowiska programistycznego (IDE) Microsoftu Visual Studio Professional. Program kierowany jest do studentów, twórców oprogramowania w duchu otwartego kodu oraz indywidualnych programistów.

Visual Studio służy do tworzenia aplikacji desktopowych, uniwersalnych dla Modern UI, webowych z wykorzystaniem ASP.NET i Silverlight oraz wykorzystujących chmurę. Pozwala również tworzyć programy z przeznaczeniem na platformę Windows Phone, Android oraz iOS. Kod może być pisany w jednym z kilku obsługiwanych domyślnie w Visual Studio 2017 języków, m.in: C#, Visual Basic, C++, F# i JavaScript. Program uważany jest przez wielu za najwyższej klasy środowisko programistyczne

Względem edycji Professional, program został zubożony głównie w zakresie opcji związanych ze współpracą pomiędzy programistami w przypadku tworzenia jednego projektu w kilka osób. Zabraknie tu również korzyści płynących z wykupionej subskrypcji, w tym dodatków dotyczących kursów oraz pomocy technicznej.