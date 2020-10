Vivaldi 3.4 z nową, cyberpunkową mini-gierką. Jest także kilka nowych funkcji

Udostępnij:

Wiele przeglądarek traktuje mini-gierki jako element budowania własnej tożsamości. Chrome był tutaj pionierem z kultowym dinozaurem skaczącym nad kaktusami. Edge ma od maja 2020 r. surferską mini-gierkę. Przeglądarki te mogą jednak zblednąć przy Vivaldi, które w najnowszej wersji ma coś, co przypadnie do gustu fanom cyberpunku.

W przeglądarce Vivaldi w wersji 3.4 otrzymamy mini-gierkę pod tytułem Vivaldia. Jest to zręcznościowy miks platformówki i strzelaniny w stylu 16-bitowym przywołującym na myśl tytuły z epoki Amigi. Poruszamy się po neonowym mieście na futurystycznym jednośladzie i strzelamy do przeciwników. Co ciekawe, poziomy w grze nie są wyłącznie jednostajne, a my jako gracze możemy przemieszczać się także po piętrach.

Co ciekawe Vivaldia dostępna jest także na mobilnej wersji przeglądarki, z opcją sterowania dotykowego. Na dobrą sprawę warto jednak zaznaczyć, że trzon gry wywodzi się z chrome'owego dinozaura. Odmienne podejście do stylistyki i wprowadzenie wielopoziomowego poruszania się sprawia jednak, że gra wygląda całkiem oryginalnie.

Oczywiście nikomu nie życzymy grania w tej gry zbyt często, bo pojawia się ona jedynie wtedy, gdy nie mamy połączenia z Internetem. Na końcu warto zaznaczyć, że Vivaldi 3.4 wprowadza także kilka nowych opcji – w tym możliwość własnego skonfigurowania menu kontekstowych i opcję ustawienia, które strony mają przeładowywać się automatycznie.

Przeglądarka Vivaldi na Windowsa, iOS-a oraz Androida jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.