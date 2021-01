Vivaldi 3.6 z dwoma paskami kart – nowość dla pracujących z wieloma stronami naraz

Udostępnij:

Przeglądarka Vivaldi dostała aktualizację do wersji 3.6, wraz z którą do programu trafiła ciekawa nowość – możliwość wykorzystania dwóch pasków kart, co może się przydać osobom pracującym z wieloma stronami jednocześnie.

Co interesujące, dodatkowy pasek nie jest po prostu "przedłużeniem" pierwszego, ale obszarem, gdzie można tworzyć swego rodzaju grupy kart powiązane z główną kartą wybraną na górze. W pierwszej chwili nie wydaje się to czytelne, jednak z czasem dość łatwo się do tego przyzwyczaić i wykorzystywać jako formę grupowania kart dla większego porządku na "głównym pasku". Związane na przykład z pracą karty można złączyć w jedną grupę (przeciągając jedną kartę na drugą), by "na górze" reprezentowała je tylko jedna z nich – ta ostatnio odwiedzona.

Grupowanie kart w wykonaniu Vivaldiego: w pierwszej chwili wrażenie chaosu, ale da się z tego zrobić pożytek, fot. Oskar Ziomek.

Kiedy zostanie kliknięta, dodatkowy pasek pokaże pozostałe karty, a inaczej będzie niewidoczny. Po kilku chwilach testowania szybko okazuje się, że jest to wygodniejsze rozwiązanie od proponowanego w Google Chrome grupowania z wykorzystaniem kolorów, ale z drugiej strony zajmuje więcej miejsca na ekranie i nie daje pełnego obrazu otwartych w danej chwili kart – coś za coś.

Co ważne, w Vivaldim opcja grupowania działa na kilka sposobów, a o szczegółach można zdecydować w ustawieniach. Podgrupy da się przeglądać także wtedy, gdy pasek kart zostanie umieszczony z boku interfejsu.

Vivaldi na Windowsa, macOS-a oraz Androida jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.