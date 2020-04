Vivaldi łączy siły z DuckDuckGo w nowej wersji. Wyszła także apka mobilna

Udostępnij:

Nadchodzi Vivaldi 3.0, nowa wersja zaawansowanej przeglądarki. Tym razem ma ona zapewnić wysoki poziom prywatności, a to ze względu na partnerstwo z DuckDuckGo, z którym firma opracowała mechanizm blokujący śledzenie naszej aktywności w internecie.

Najnowsza edycja Vivaldi używa tej samej listy filtrów, co popularne rozszerzenie DuckDuckGo Privacy Essentials do Google Chrome i Mozilla Firefox.

Lista DuckDuckGo jest systematycznie uzupełniania dzięki tzw. Tracker Radarowi, który uzupełnia informacje o nowych mechanizmach śledzenia i dodaje je do tzw. "blocklisty".

Rozwiązanie zabezpieczające nas przed śledzeniem będzie jednak w Vivaldi domyślnie wyłączone – to prawdopodobnie w trosce o to, by strony wyświetlały się prawidłowo. Dostęp do ustawień mechanizmu blokowania śledzenia jest wyjątkowo prosty. Dostępny jest on na pasku adresu przeglądarki w formie ikonki z tarczą.

Przekrój funkcji przeglądarki Vivaldi, fot. Vivaldi

Oprócz tego Vivaldi wprowadza mobilną wersję swojej przeglądarki. Od września ubiegłego roku można było przetestować jej betę, a teraz wychodzi jej stabilna wersja. Zawiera ona większość funkcjonalności, które znamy z pecetowego Vivaldiego, w tym szybkie wybieranie (Speed Dial), a także teraz zapowiedziany mechanizm blokowania śledzenia aktywności.

Vivaldi na Windowsa jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.