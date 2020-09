Vivaldi ma ciekawy pomysł na robienie przerw. To jedna z kilku nowości w przeglądarce

Udostępnij:

Przeglądarka Vivaldi to stosunkowo nowy gracz na rynku. Oprogramowanie stworzone przez m.in. byłego szefa Opery wyróżnia się między innymi szybkością działania. Teraz twórcy wprowadzili nową wersję przeglądarki, o oznaczeniu 3.3.

Zyskamy w niej kilka interesujących opcji, w tym możliwość zrobienia sobie "przerwy" (tzw. Break Mode), a także kilka pomniejszych zmian związanych z wyświetlaniem adresów stron i nawigacją przez podstrony różnych portali.

Vivaldi 3.3 ma odciążyć nasze zmysły

Twórcy aplikacji lansują nowy tryb "Break Mode", który w założeniu ma nas odciążyć od nadmiaru bodźców. W lewym górnym rogu przeglądarki pojawi się więc mały przycisk "pauzy". Naciśnięcie go sprawi, że zatrzyma się odtwarzanie dźwięku i obrazu (HTML5) na każdej karcie, a wszystkie otwarte strony i panele schowają się pozostawiając ekran przeglądarki całkowicie pusty.

Producent przeglądarki sądzi, że zarówno pomoże to lepiej odrywać się od pracy na krótkie przerwy, jak również przyda się przy przeglądaniu wrażliwych danych, które nie powinny oglądać osoby postronne. Ponadto w ten sposób można także zdaniem twórców lepiej gospodarować zużyciem zasobów na komputerze, szczególnie gdy przeglądarka odtwarzała filmiki. W każdej chwili klikając na przycisk "Break Mode" można przywrócić "zamrożoną" zawartość.

Dlaczego Vivaldi uważa, że tak jest lepiej niż po prostu zminimalizować przeglądarkę? Przedstawiciel firmy w wypowiedzi dla PCWorld argumentował, że minimalizacja nie zapauzuje treści multimedialnych, a także sprawi, że przeglądarka nie będzie już aktywnie odpalonym okienkiem.

Kilka innych, pomniejszych zmian

Inne zmiany dotyczą sposobu wyświetlania adresów stron internetowych. Pozwolą one łatwiej zidentyfikować właściciela domeny, co pomoże przy obronie przed potencjalnie złośliwymi linkami. Jeśli przeglądarka wykryje, że mamy do czynienia z phishingiem, to podkreśli podejrzaną częśćna pasku adresu.

fot. Vivaldi

Najważniejszą jednak nową funkcjonalnością jest możliwość przechodzenia do poszczególnych podstron z poziomu paska adresu. Przytrzymując przycisk Ctrl będziemy mogli przechodzić do poszczególnych sekcji portalu według ułożonej przez niego hierarchii podstron.

Przeglądarkę Vivaldi na Windowsa, macOS-a oraz Androida znajdziecie w naszym katalogu oprogramowania.