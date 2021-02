Volvo V60 Cross Country: System info-rozrywki, audio Bowers & Wilkins i systemy bezpieczeństwa

Udostępnij:

Volvo oferuje dość specyficzne podejście do nowoczesnych technologii. Szwedzkie auta są co prawda bardzo aktualne pod względem systemów bezpieczeństwa i dodatków wspomagających jazdę, ale w przeciwieństwie do konkurencji, gdzie każda opcja mocno angażuje kierowcę i wręcz krzyczy o swoim istnieniu, w Volvo mamy wrażenie, że wszystko działa w ukryciu. Takie odniosłem wrażenie testując model V60 w odmianie Cross Country.

System info-rozrywki i audio Bowers & Wilkins

Podczas gdy w systemie MBUX Mercedesa wszystko jest nastawione na efektowne przekazywanie informacji, z animacjami, ładnymi grafikami, dbałością o szczegóły i atrakcje wizualne, w systemie Volvo jest zdecydowanie inaczej. Tutaj mamy bardzo ascetyczny interfejs, prosty, czytelny i absolutnie bez żadnych wizualnych fajerwerków. Na początku obsługa może wydać się nieintuicyjna, bowiem funkcje schowane są w ekranach bocznych, które wywołujemy przesunięciem palcem po ekranie, ale już po jakimś czasie wszystko staje się jasne i czytelne.

Na pewno na pochwałę zasługuje fakt, że na ekranie z funkcjami mamy dostęp do wielu ważnych funkcji pojazdu tj. system Start/Stop, wyświetlacza head-up czy też wspomagania parkowania. Tutaj możemy również szybko włączyć lub wyłączyć funkcje bezpieczeństwa np. system utrzymywania pasa ruchu, bez konieczności wchodzenia głębiej w menu. Sporo ustawień dedykowano systemowi audio, ale w końcu jest to opcjonalny system Bowers & Wilkins za 14 660 złotych.

Audio w Volvo zawsze imponuje piękną barwą i zbalansowanym dźwiękiem, które zadowoli zarówno miłośników muzyki klasycznej, jak i dynamicznych utworów. Zastosowano tu 10-kanałowy wzmacniacz o mocy 1100 W i 15 oddzielnych głośników, w tym centralny głośnik wysokotonowy, który ogranicza do minimum odbijanie się dźwięku od przedniej szyby. Odtwarzanie bardzo niskich i pozbawionych zniekształceń basów umożliwia wentylowany subwoofer, który wykorzystuje innowacyjną technologię pozwalającą mu generować wielkie impulsy powietrza, a jednocześnie nie zajmuje miejsca w przestrzeni bagażowej. Trzy tryby sali koncertowej pozwalają odtworzyć we wnętrzu charakterystykę akustyczną wybranej sali koncertowej.

Muszę przyznać, że efekt Sali koncertowej jest bardzo ciekawy. Naturalnie trudno mi porównać efekt do pierwowzoru, ale słuchałem muzyki zawsze z włączonym efektem sali koncertowej w Goteborgu. Czasami włączenie tego typu efektów w zwykłym systemie audio skutkuje bezsensownym pogłosem, echem, dziwnym rezonansem. Tutaj producent naprawdę się postarał i słuchanie muzyki z tym efektem było bardzo przyjemne.

Na uwagę zasługuje również jakość wykonania. Większość maskownic głośników wykonano ze stali nierdzewnej, a charakterystyczne dla firmy Bowers & Wilkins żółte membrany z włókna aramidowego są widoczne przez siatkę, co daje elegancki efekt. Czy warto dopłaty aż 14 660 złotych? Jeśli ktoś wybiera jedną z topowych odmian V60, dodatkowy koszt w takiej postaci nie powinien być zbyt dużym obciążeniem.

Systemy bezpieczeństwa

Tych oczywiście jest mnóstwo i trudno szukać jakichkolwiek braków. W standardzie dostajemy oczywiście system stałego monitorowania pozycji pojazdu, system Lane Keeping Aid informujący o zjeżdżaniu z pasa ruchu oraz korygowaniu go, jest również system zapobiegający zderzeniom czołowym. Oprócz tego mamy system Full Autobrake, który samoczynnie hamuje pojazd w przypadku nieuniknionego uderzenia w tył pojazdu, by zminimalizować skutki kolizji. Nie zabrakło systemu Driver Alert wykrywającego zmęczenie i dekoncentrację kierowcy. Co jeszcze?

Jest system Brake Assist wspomagający hamowanie awaryjne oraz Forward Collision Warning ostrzegający o ryzyku kolizji czołowej z możliwością uzupełnienia o opcję automatycznego hamowania. Na uwagę zasługuje również system Pedestrian Detection wykrywający pieszych czy też Road Sign Information odczytujący znaki drogowe. Ciekawie działa przede wszystkim układ City Safety, który kontroluje otoczenie i w razie potrzeby hamuje albo pomaga wykonać manewr omijający. Volvo wykrywa inne pojazdy, a także pieszych, rowerzystów i duże zwierzęta – zarówno w dzień, jak i w nocy.

Podsumowanie

Volvo V60 Cross Country dostępne jest w cenie od 204 900 złotych, ale wybierając wyższą wersję napędu i dodatkowe wyposażenie, bez problemu przekroczymy kwotę 300 000 złotych. Jeśli ktoś szuka auta eleganckiego, z minimalistycznym designem, które nie epatuje nowoczesną technologią, która rozprasza, ale mimo to chce mieć auto bogato wyposażone i z wszystkimi aktualnymi systemami, szwedzka propozycja będzie świetnym wyborem.