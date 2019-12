Pobi​erz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

VoodooShield to aplikacja zabezpieczająca działająca na zasadzie anti-exe: dzięki niej administrator komputera może określić dozwolone do uruchamiania aplikacje. Wszystkie inne programy będą automatycznie blokowane, nawet w przypadku np. ataku za pomocą przeglądarki internetowej, który ma samodzielnie pobrać plik i uruchomić szkodliwe oprogramowanie. Aplikacja cechuje się dynamicznym rozwojem i bardzo niskim zużyciem zasobów systemowych.

Aplikacja nie stanowi klasycznego programu do zabezpieczania przed szkodliwym oprogramowaniem. Może jednak zostać do tego wykorzystana za sprawą możliwości, które oferuje. Będzie ona przydatna także np. dla rodziców, którzy zdecydują się na zablokowanie niektórych aplikacji, aby ich pociechy nie narobiły w systemie bałaganu. Wszystkie ustawienia programu mogą zostać zabezpieczone hasłem, dodatkowo administrator posiada wgląd w logi blokowanych aplikacji.

VoodooShield posiada trzy tryby pracy. Pierwszy z nich, „Train Me” jest aktywowany zaraz po instalacji i działa przez 10 minut. W tym trybie użytkownik może uruchamiać wszystkie aplikacje, a program automatycznie zapisuje je do białej listy. Pozwala to na nauczenie go, z czego tak naprawdę korzystamy i co nie powinno być blokowane. Drugi tryb to „Smart” wykorzystywany podczas typowego wykorzystania komputera. Zezwala on na aplikacje z białej listy, pozostałe traktuje jako niezaufane i w sposób interaktywny pyta użytkownika, czy mogą one zostać uruchomione. Odpowiedni dymek jest wyświetlany w zasobniku systemowym. Jego kliknięcie uruchamia okno, gdzie możemy podjąć odpowiednią akcję: zezwolić na uruchomienie, zablokować program, lub uruchomić go w odizolowanym, bezpiecznym środowisku. VoodooShield dodatkowo samodzielnie wysyła pliki do serwisu VirusTotal w celu ich przeskanowania. Ostatni tryb działania to „Always On”. Gdy go aktywujemy, program będzie działał zgodnie z regułami, ale nie będzie nas pytał o akcję w przypadku nowych aplikacji – zostaną one automatycznie zablokowane.

Program startuje razem z systemem operacyjnym, posiada funkcję automatycznej aktualizacji. Ustawienia pozwalają np. na automatyczne zezwalanie na aplikacji systemowych, zainstalowanych w folderze Program Files, lub aplikacji Modern w systemie Windows 8. Użytkownik może „uśpić” VoodooShield na określony czas, możliwe jest także skonfigurowanie czułości programu i ustawienie wykluczeni do blokowania: osoby często korzystające z różnych narzędzi mogą zezwolić na uruchamianie WScripts, CScripts, plików MSI, rundll32, DOSa, wiersza poleceń, edytora rejestru, oraz regsrv32. Program pozwala ponadto na ustawienie własnych dozwolonych folderów i nazwy aplikacji, które nie będą blokowane. Pozwala to na wydzielenie obszaru na dysku, który nie będzie objęty restrykcjami.

Bardzo ciekawą opcją jest synchronizacja danych. Użytkownik może założyć konto w serwisie producenta, a następnie synchronizować białe i czarne listy aplikacji. Dzięki temu możliwe jest szybkie skonfigurowanie wielu takich samych stacji roboczych tj. zablokowanie lub zezwolenie tylko na określone aplikacje, bez konieczności ponownego tworzenia reguł. Aplikacja jest dostępna za darmo do zastosowań niekomercyjnych. Niestety producent nie przyszykował obsługi języka polskiego.