W Nowym Jorku zawrzesz małżeństwo przez internet

#ZoomWedding, czyli ślub przez internet. W taki – dość kreatywny, zauważmy – sposób z izolacją w pandemii radzą sobie władze i mieszkańcy stanu Nowy Jork w USA.

W sobotę gubernator Andrew Cuomo ogłosił. że na terenie całego stanu Nowy Jork dopuszcza się zdalne zawieranie małżeństw. Wszyscy uczestnicy ceremonii, w tym młodzi, mogą fizycznie znajdować się w innych lokalizacjach. Wraz z zaproszonymi gośćmi oraz pastorem połączą się za pośrednictwem wybranego komunikatora wideo.

Brzmi jak abstrakcja? Niezupełnie – rozporządzenie gubernatora to wyjście naprzeciw potrzebom nowojorczyków, którzy żyjąc w pełnej izolacji, właśnie w taki sposób rekompensowali sobie odwołane ceremonie. Było to jednak wyłącznie symboliczne, a teraz nabiera mocy prawnej.

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference.