W10Privacy to program dla użytkowników komputerów z systemem operacyjnym Windows 10, którzy cenią sobie prywatność w trakcie codziennej pracy.

Narzędzie oferuje możliwość łatwego i szybkiego ustawienia poszczególnych opcji związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych w systemie operacyjnym Windows 10. Producent nowych "okienek" także proponuje to rozwiązanie, ale co istotne, wszystkie niezbędne funkcje są bardzo mocno ukryte, przez co zwykły użytkownik może nie mieć nawet pojęcia o ich dostępności, więc narażony jest na liczne zagrożenia płynące z sieci.

W10Privacy oferuje dostęp do następujących kategorii: prywatność, telemetria, wyszukiwanie, sieć, eksplorator, usługi, przeglądarka Edge, OneDrive, zadania, dodatki, zapora ogniowa, aplikacje działające w tle, programy użytkownika i aplikacje systemowe. Każda z nich znajduje się w osobnej zakładce – po kliknięciu na wybraną kategorię na ekranie pojawia się lista ustawień, które możemy zdefiniować.

Co ciekawe, W10Privacy nie wymaga instalacji – natychmiast po pobraniu narzędzie jest gotowe do pracy. W razie potrzeby możemy je umieścić także na dowolnym urządzeniu przenośnym (np. pamięci USB).