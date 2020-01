​Pobierz program

WD Backup to darmowe oprogramowanie dla użytkowników dysków twardych wyprodukowanych przez firmę Western Digital.

Chcąc uchronić się przed utratą cennych plików, warto sporządzić kopię zapasową. Backup może dotyczyć wybranych dokumentów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by w ten sposób zabezpieczyć cały system operacyjny Windows i przywrócić go do działania w razie potrzeby (np. gdy dysk twardy odmówi posłuszeństwa). Lustrzane odbicie komputera pozwala dodatkowo na zachowanie wszystkich plików (włącznie z systemem oraz zainstalowanymi programami).

WD Backup nie jest programem trudnym w obsłudze, co oznacza, że z przygotowaniem backupu danych poradzą sobie także mniej doświadczeni użytkownicy. Kopię zapasową można sporządzić "ręcznie" w dowolnej chwili albo też przygotowywać ją regularnie w sposób automatyczny zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.