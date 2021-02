WP Pilot trafia na telewizory LG Smart TV. Aplikacja już jest na webOS

Udostępnij:

Telewizory marki LG z systemem webOS otrzymały aplikację WP Pilot, umożliwiającą oglądanie tradycyjnej telewizji drogą internetową.

WP Pilot to darmowa aplikacja agregująca kanały telewizyjne (jest ich ponad 100), które można oglądać drogą internetową - za pomocą aplikacji. Telewizory LG są kolejnymi urządzeniami po telefonach z Androidem (i TV/przystawkach z Android TV), iOS, komputerami z Windowsem oraz konsolami Xbox, które otrzymały dostęp do WP Pilot.

Aby uzyskać dostęp do WP Pilot z poziomu telewizora LG z systemem webOS, należy wejść do sklepu LG Content Store, przyciskając przycisk z "domkiem" na pilocie i przechodząc na stosowny kafelek z poziomu menu telewizora. Stamtąd można łatwo wyszukać WP Pilot z cyfrowego sklepu LG. Jako, że to nowość - aplikacja powinna być dodatkowo wyróżniona i prosta do odnalezienia.

WP Pilot jako usługa jest dostępna w wersji darmowej - wtedy mamy 33 kanały, ale w jakości SD i oglądanym materiałom towarzyszą cyklicznie reklamy. Natomiast są również pakiety: Starter Plus, Podstawowy, Rozszerzony i Rozszerzony MAXI, kosztujące od 9,99 do 45,99 zł. Zapewniają one rozdzielczość Full HD oraz dodatkowe kanały.

Najtańszy płatny pakiet oferuje 46 kanałów w Full HD - a najdroższy 107 kanałów w tej rozdzielczości. Część z pakietów posiada darmowy okres próbny.

Na polskim rynku niewiele jest usług pozwalających oglądać internetowo telewizję,. W pewnym sensie alternatywami są TVP Stream (oferujące kanały TVP) oraz HBO GO, które oferuje strumieniowanie kanałów telewizyjnych HBO na żywo z poziomu aplikacji.

