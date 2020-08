WP Pilot w nowej odsłonie na Samsung Smart TV. Do wyboru ponad 100 kanałów

Udostępnij:

Nowa odsłona WP Pilota w telewizorach Samsunga to przede wszystkim poprawa zgłszanaych błędów i bardziej przyjazny ekran zakupów.

Do czego służy WP Pilot? Pozwala na oglądanie prawie 100 kanałów telewizyjnych na żywo. Wystarczy do tego połączenie z internetem i pakiet telewizyjny dostarczany wraz z aplikacją. Z badań Gemius/PBI wynika, że w czerwcu 2020 r. z WP Pilota korzystało ponad 2 mln Polaków.

Nowości, które wprowadzono do telewizorów Samsung Smart TV będą dostępne dla użytkowników korzystających z pakietu premium w WP Pilot. Tym samym dołączają one do dotychczasowych udogodnień, takich jak: wygodny widok główny z podglądem aktualnie trwających programów telewizyjnych dla wszystkich kanałów, które zawiera dany pakiet czy możliwość personalizowania listy ulubionych programów. Usługa jest dostępna bez konieczności podpisywania umowy i bez dekodera. Telewizję w WP Pilot oglądać można także poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows i Xbox oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay.

W ofercie WP Pilot znajduje się ponad 90 kanałów telewizyjnych: ogólnotematycznych, filmowych, sportowych oraz tych, skierowanych do najmłodszych. Spośród nich ponad 30 kanałów jest dostępnych w darmowym pakiecie. Kolejne pakiety to Starter Plus od 6,90 zł, Podstawowy od 22,90 zł oraz Rozszerzony od 34,90 zł.