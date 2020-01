​Pobierz program

WPS Office to darmowy pakiet biurowy, cieszący się coraz większą popularnością wśród użytkowników na całym świecie. Duże podobieństwo interfejsu i oferowanej funkcjonalności do konkurencyjnego oprogramowania Microsoftu, a także fakt, iż tworzony jest on przez Chińczyków sprawia, że bardzo często WPS Office określany jest mianem "chińskiej podróbki Office'a".

W skład pakietu wchodzą 3 najczęściej wykorzystywane aplikacje biurowe - edytor tekstu WPS Writer, arkusz kalkulacyjny WPS Spreadsheets oraz narzędzie do tworzenia prezentacji WPS Presentation. Wszystkie one posiadają zbliżony interfejs graficzny i oferują podobny zestaw funkcji, co popularny, ale płatny Microsoft Office.

Zaletą WPS Office jest szybkość działania oraz wsparcie dla mechanizmu kart, pozwalającego na pracę z wieloma plikami jednocześnie, bez konieczności przełączania okien. Pakiet wyposażony został we wbudowany konwerter plików do formatu PDF, a także pozwala zabezpieczać tworzone dokumenty hasłem. Poza możliwością pracy z własnymi formatami, oferuje on pełną obsługę formatów Worda, Excela i PowerPointa w wersjach 97/2000/2003/2007/2010.

