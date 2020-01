Pobierz program

WPS Presentation to darmowe narzędzie do tworzenia i i wykonywania prezentacji czy pokazu slajdów, charakteryzujące się bogatą funkcjonalnością i niskim zużyciem zasobów systemowych. Stworzone zostało przez Chińczyków na wzór aplikacji PowerPoint 2003 i doskonale nadaje się do kreowania prostych, a także bardziej złożonych prezentacji.

Aplikacja jest częścią pakietu WPS Office i wyposażona została we wszystkie niezbędne funkcje, jakie znaleźć się powinny w oprogramowaniu tego typu. Pozwala na tworzenie prezentacji składających się z dowolnej ilości slajdów, zawierających grafikę, zdjęcia, ClipArty, trójwymiarowe napisy WordArt, tabelki, wykresy oraz diagramy, materiały wideo i wiele innych. Do dyspozycji użytkownika pozostaje również wiele ciekawych efektów, które stosowane mogą być jako efekty przejścia slajdów lub wyświetlania na nich różnych obiektów. Tworzone prezentacje wzbogacane mogą być o dowolny podkład dźwiękowy, a dostęp do nich ograniczyć możemy poprzez zastosowanie hasła.

WPS Presentation pozwala zapisywać prezentacje do własnych formatów DPS i DPT, a także PPS, PPT i POT, kompatybilnych z aplikacją PowerPoint w wersji 97\2000\XP\2003\2007\2010. Program potrafi również eksportować dokumenty do formatu PDF.

