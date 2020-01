Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

WPS Spreadsheets to darmowy arkusz kalkulacyjny, charakteryzujący się bogatą funkcjonalnością i niskim zużyciem zasobów systemowych. Stworzony został przez Chińczyków na wzór aplikacji Excel 2003 i doskonale nadaje się do prostych, a także bardziej złożonych kalkulacji.

Aplikacja jest częścią pakietu WPS Office i wyposażona została we wszystkie niezbędne funkcje, jakie znaleźć się powinny w oprogramowaniu tego typu. Pozwala na tworzenie prostych i rozbudowanych kalkulacji, zestawień itp., oferując przy tym możliwość prezentacji zgromadzonych danych w postaci różnego rodzaju wykresów oraz diagramów. Do dyspozycji użytkownika oddano także wiele najważniejszych formuł, umożliwiających m.in. obliczanie sumy, średniej, wyznaczanie najmniejszych i największych wartości ze zbioru oraz wiele, wiele innych. Wszystkie dostępne w aplikacji formuły można ze sobą łączyć, tworząc tym samym bardziej złożone wyrażenia, użyteczne podczas analizy danych. Stworzone przy użyciu programu arkusze mogą zostać zabezpieczone hasłem.

WPS Spreadsheets pozwala zapisywać arkusze do własnych formatów ET i ETT, a także XLS i XLT, kompatybilnych z aplikacją Excel w wersji 97\2000\XP\2003\2007\2010. Program potrafi również eksportować dokumenty do formatu PDF.

Uwaga!