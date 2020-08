Pobierz program

Kolejna część z serii gier rajdowych studia Kylotonn Racing Games.

Dzika prędkość

Podobnie jak w przypadku poprzednich odsłon, WRC 7 jest świetnym przykładem rozbudowanego symulatora wyścigów samochodów rajdowych. Twórcy mocno rozbudowali model jazdy by był jeszcze bliższy naturalnemu. Mimo iż maszyny rajdowe są ociężałe i trudne w manewrowaniu a trasa którą przyjdzie nam przejechać, będzie sprawiała wrażenie niemożliwej do przebycia, szybko okaże się że fenomenalnie napisany silnik fizyczny pozwoli nam z łatwością nauczyć się pokonywać i takie przeszkody.

Do rozgrywki wprowadzono również kilka istotnych zmian jak wydłużenie drogi hamowania oraz nieco lepszą pracę sprzęgła, by jeszcze bardziej zwiększyć nasze doznania podczas wyścigów. Rozgrywka to przede wszystkim szybka jazda i pokonywanie mocno przekombinowanej trasy. Z jednej strony zastanawiamy się czemu jest tak trudno, ale z drugiej - ściskając kierownicę - chcemy więcej i więcej. Adrenalina w WRC 7 skacze jak szalona!

Sporo dobra

Dzięki oficjalnej licencji Rajdowych Mistrzostw Świata, możemy wziąć udział w trzynastu prawdziwych rajdach, które przekładają się na taką samą ilość lokacji oraz dodatkowe odcinki specjalne. Zdecydowana większość z nich odzwierciedla prawdziwe miejsca i trasy rajdowe.

Do dyspozycji gracza czeka rozbudowana kampania dla pojedynczego gracza oraz wzmagania sieciowe i rywalizacje na scenie e-sportowej. Jeśli zechcemy zagrać w kooperacji, może przydać się tryb split-screen.

