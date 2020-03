WSUS Offline Update 11.9

26.09.2017 09:07 • Recenzja do wersji 11.0.1

Rewelacyjny i bardzo pomocny program będący idealnym "zamiennikiem" dla usługi Windows Update, która od dłuższego czasu sprawia niemałe problemy. Zamiast wyszukiwać aktualizacje "w nieskończoność", WSUS potrafi skutecznie i bardzo dokładnie wyszukać tylko te poprawki, które wymagane są dla danego systemu: począwszy od aktualizacji systemu, przez Service Packi, aż po poprawki do pakietów Office a nawet biblioteki .NET Framework. Całość można zapisać na pendrivie, co pozwala w przyszłości na aktualizacje bez konieczności dostępu do sieci a co za tym idzie oszczędność transferu.

Program ten, mimo niewielkich rozmiarów i wersji 'portable', ma jeszcze jeden plus, o którym pisze sporo Internautów na różnych forach i który sprawdził się także i w moim przypadku, a mianowicie: po pierwszym jego użyciu usługa Windows Update ulega "naprawie" lub jak kto woli "odblokowaniu", i działa bez zarzutu.