WarTank do darmowa gra wojenna, w której wcielamy się w dowódcę czołgu wybranej na początku armii. Udostępniona ona została w formie webowej, która nie wymaga instalacji i uruchomić ją można z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej.

Jak wygląda rozgrywka?

Podobnie jak w przypadku pozostałych produkcji firmy Overmobile tak również tutaj mamy do czynienia z aplikacją, która pomimo, że nie posiada rozbudowanej oprawy graficznej to przyciąga modelem rozgrywki. W WarTank gracz kieruje swoimi poczynaniami za pośrednictwem prostych poleceń, które odpowiadają za interakcję z grą.

Na początku rozgrywki gracz staje przed wyborem do jakiej armii chce dołączyć a co za tym idzie jakim czołgiem będzie toczył bitwy w grze. Twórcy dają użytkownikom możliwość dołączenia do armii Związku Radzieckiego, Niemiec i USA. Co istotne, tank danej armii ma unikatowe atrybuty.

W trakcie zabawy przyjdzie nam stoczyć wiele bitew zarówno z wirtualnymi przeciwnikami, jak również innymi graczami. Zwycięskie potyczki dają nam punkty doświadczenia oraz wirtualne pieniądze, które przeznaczone mogą być na ulepszenie pojazdu lub zakup paliwa i amunicji. Każdy czołg posiada cechy odpowiedzialne za kamuflaż czy pancerze. Mogą one być przez gracza udoskonalane. Udoskonaleniom poddawać możemy również naszą bazę.

Gra jak już zostało wspomniane umożliwia toczenie bitew z komputerowymi i realnymi przeciwnikami. Dodatkowo oferowany jest tryb kampanii inspirowanymi wydarzeniami z II Wojny Światowej oraz możliwość tworzenia i dołączania do klanów i wspólna zabawa z innymi graczami.

