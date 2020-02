Warcraft 3 Reforged: Blizzard przyznaje, że zawiódł graczy. Wyszła duża aktualizacja

Udostępnij:

Firma Blizzard nie przeżywa obecnie najlepszych chwil. Warcraft 3: Reforged, czyli odświeżona wersja kultowej gry strategicznej z 2002 roku zamiast pozytywnego zastrzyku nostalgii dostarczył masy rozczarowań.

Obiecane odnowione wstawki filmowe okazały się pełne niedoróbek, z niskiej jakości animacjami i aktorstwem, a także szwankującą pracą kamery. Kompletnie nie przypominały tego, co obiecał w 2018 Blizzard. To jednak nie koniec problemów. Gracze skarżyli się na brak dostępu do stworzonych przez społeczność trybów online, a także kampanii. Wszystkiemu winne są zmiany w umowie licencyjnej, przez które cała własność intelektualna graczy jest de facto w rękach Blizarda.

Jakby tego było mało, pewne elementy, w tym interfejs wyglądają gorzej niż w oryginalnym wydaniu, a na dodatek nierzadko gra zawiesza się, bądź nie wczytuje pewnych plików graficznych. Co więcej, Blizzard usunął także kilka funkcji z oryginału, w tym drabinki społecznościowe. Fala krytyki była tak silna (gra ma średnią ocen użytkowników 0,5/10 na Metacritic), że twórcy postanowili automatycznie przyznawać zwroty pieniędzy.

Zrzut ekranu z gry Warcraft 3: Reforged, fot. Blizzard

Głowę posypał popiołem szef Blizzarda J Allen Brack, przyznając na niedawnym zebraniu finansowym, że premierowy tydzień dla Warcraft 3: Reforged był ciężkim okresem. Firma jednak zamierza wspierać do samego końca swoją produkcję i właśnie wydała pierwszą większą popremierową łatkę. Plik zajmuje ponad 2 GB i aktualizuje grę do wersji 1.32.1. Przyjrzyjmy się, co w nim nowego.

Przede wszystkim Blizzard poprawiło część animacji, a także pracę kamery w wybranych scenkach przerywnikowych w kampanii. Ponadto teraz można łatwo odróżnić tryb Classic od Reforged w menu, gdyż ten pierwszy używa filtru w barwach sepii (jest to rozwiązanie tymczasowe). Twórcy Reforged poprawili również interfejs, kilka bugów związanych z rozgrywką, a także rozgrywką online. Nie są to jeszcze jednak dogłębne zmiany. Miejmy jednak nadzieję, że będzie to dobry początek na tej długiej i wyboistej drodze, jaka czeka Blizzarda, aby doprowadzić Warcraft 3: Reforged do stanu, w jakim ta gra powinna być od samego początku wydana.