Pobierz program

Warcraft II Battle.net Edition to kultowa strategia czasu rzeczywistego autorstwa studia Blizzard Entertainment, czyli firmy, która ma na swoim koncie również takie serie, jak Diablo i Starcraft.

Co znajdziemy w Warcraft II Battle.net Edition?

Warcraft II Battle.net Edition zawiera podstawową wersję gry Warcraft II: Tides of Darkness i oficjalne rozszerzenie Warcraft II: Beyond the Dark Portal. Oprócz rozbudowanych kampanii fabularnych dla pojedynczego gracza opisywana wersja oferuje także dostęp do pełnoprawnego trybu multiplayer.

Jak w to się gra?

Rozgrywka w grze Warcraft II: Tides of Darkness i dodatku Warcraft II: Beyond the Dark Portal skupia się na rozbudowie własnej bazy i walce z przeciwnikami. Zanim spróbujemy rozprawić się z armią wroga spróbujemy pozyskać niezbędne surowce, postawić odpowiednie budynki i zrekrutować jednostki.

Zabawa na kilkadziesiąt godzin

Warcraft II: Tides of Darkness oddaje do dyspozycji 28 scenariuszy i dwa oddzielne wątki fabularne. Wśród jednostek dostępne są m.in. smoki, okręty podwodne, elficcy łucznicy, gryfy, sterowce, pancerniki i rycerze śmierci. Z kolei Warcraft II: Beyond the Dark Portal to 24 nowe misje, podczas których przejdziemy przez Mroczny Portal, wkraczając tym samym do świata orków.

Zanim zaczniesz…

Decydując się na zakup Warcraft II Battle.net Edition warto pamiętać, że Warcraft II: Tides of Darkness i Warcraft II: Beyond the Dark Portal to klasyczne produkcje, które zadebiutowały przed wieloma laty. Nie mogą się dziś poszczycić ani oszałamiającą grafiką, ani intuicyjną mechaniką rozgrywki.

Najważniejsze cechy:

dwuwymiarowy RTS od twórców Diablo i Starcrafta

podstawowa wersja gry wraz z oficjalnym dodatkiem

kilkadziesiąt godzin rozgrywki

różnorodne jednostki do wyboru

klasyczne założenia w mechanice zabawy

Minimalne wymagania sprzętowe gry Warcraft II Battle.net Edition: