Wargaming Game Center 21.02.00.4803

Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

To aplikacja uruchomieniowa (launcher) produkcji Wargaming, która na podobieństwo Steam pozwala pobierać, instalować i grać w takie tytuły jak World of Tanks, World of Warships czy World of Warplanes.

Wargaming Game Center to aplikacja do zarządzania grami spod znaku Wargaming, białoruskiego producenta gier. Za pomocą aplikacji pobierzemy, zainstalujemy i skonfigurujemy któryś z hitów od Wargaming. Spośród dostępnych tytułów warto wspomnieć o takich hitach jak World of Tanks, World of Warships czy World of Warplanes. Na platformie znalazł się też rewelacyjny tytuł Master of Orion.

Aplikacja dba o zainstalowane gry. Automatycznie pobiera aktualizacje, łatki a także udostępnia pełną bazę wiedzy na temat produktów Wargaming.