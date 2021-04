Wartość Ethereum nadal rośnie. Krytpowaluta przebiła barierę 2500 dolarów

Udostępnij:

Właściciele kryptowaluty Ethereum mieli okazję porządnie zarobić. W nocy z 15 na 16 kwietnia cena tej waluty przekroczyła cenę 2500 dolarów. Ostatecznie osiągnęła pułap 2544 dolarów, po czym zaczęła spadać. Przewidywania analityków są jednak optymistyczne.

Kryptowaluta Ethereum wyszła dopiero co z fazy konsolidacji. Oznacza to, że cena waluty przez dany czas utrzymywała się na podobnym poziomie. Takie informacje można by przynajmniej wyciągnąć z wykresów.

Jak jednak twierdzi serwis Bithub, rzeczywistość jest nieco odmienna. Można zauważyć, że przez ostatnie dwa tygodnie Ethereum wzrosło o ponad 36 procent, aż do osiągnięcia najwyższego szczytu w historii (tzw. ATH), czyli ceny 2544 dolarów za jedną jednostkę. Niestety, od tego momentu kryptowaluta zaczęła spadać. W momencie pisania artykułu za jedno Ethereum musimy zapłacić 2413,51 dolarów.

fot. TradingView

Bithub wysnuwa teorię, że kurs Ethereum nadal wydaje się być cały czas powiązany bezpośrednio z kursem Bitcoina. Można się więc spodziewać, że w przyszłości razem ze wzrostem tego ostatniego, będzie rosła także wartość kryptowaluty Ethereum. Warto zauważyć, że obecnie Bitcoin stoi na poziomie 61461,90 dolarów za jedną jednostkę. Co ciekawe, on także zaliczył delikatny spadek, po czym odbił się i znowu rośnie. Można się więc spodziewać, że podobny los spotka niedługo Ethereum.

Zgodnie z analizami TradingView, w momencie publikowania tego artykułu jest dobry moment na zakup waluty Ethereum. Należy jednak pamiętać, że wskaźniki analizy technicznej pokazują rating w czasie rzeczywistym dla wybranego przedziału czasowego. Oznacza to, że prognoza może zmienić się bardzo szybko, dlatego wskazane jest zachowanie dużej ostrożności.