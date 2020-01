11.11.2016 10:24 • Recenzja do wersji 49.0.2

Dobry zamiennik tradycyjnego Firefoksa. Ma jego praktycznie wszystkie cechy. Producent w przeciwieństwie do innych podobnych przeglądarek, nie dodaje od siebie praktycznie nic, prócz oczywiście dobrej optymalizacji pod architekturę 64-bitową. Interface jest identyczny co w ''zwykłym'' Firefoksie, wszystkie dodatki przeznaczone dla lisa są kompatybilne z Waterfoksem. I tak jak w opisie, to po prostu Firefox zoptymalizowany pod systemy 64-bitowe. Wart wypróbowania z pewnością.