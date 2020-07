Wattpad: złamano popularny serwis dla młodych. Sprzedano setki milionów haseł

Udostępnij:

Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, Cyble, Inc., odkryła gigantyczny wyciek danych. Sprawa dotyczy popularnego wśród młodych serwisu Wattpad.

Wattpad to serwis i aplikacja służąca początkującym pisarzom czy poetom do publikowania swojej twórczości pisanej i dzielenia się nią ze społecznością. Miesięcznie korzysta z Wattpada aż 80 milionów osób, z czego 70 proc. z nich jest płci żeńskiej. Aż 80 proc. użytkowników to millenialsi albo przedstawiciele pokolenia Z (można uprościć to jako "pokolenie k-popowców").

14 lipca 2020 firma Cyble wykryła naruszenie bezpieczeństwa w bazie danych Wattpad i dotyczyło aż 120 GB rekordów. Informacje te dotyczyły aż 270 milionów użytkowników i trafiły do dark webu.

zrzut ekranu z forum, na które trafiła baza danych, fot. Cyble

Nabywca wszedł w posiadanie danych za 10 bitcoinów, co jest odpowiednikiem około 362 tysięcy złotych.

Wśród wykradniętych informacji znalazły się:

loginy i hasła

imiona i nazwiska

numery telefonów

dane personalne, w tym daty urodzin itp.

zrzut ekranu wykradzionych rekordów, fot. Cyble

Jest to jeden z największych incydentów tego rodzaju w historii. Firma Wattpad odmawia komentarzy na temat zdarzenia, ale potwierdza, że prowadzi w chwili obecnej śledztwo.

Młodzi już zorganizowali bardzo popularne na Twitterze hasło "wattpadisoverparty", w którym kierują swoje frustracje w stronę twórców aplikacji.

Wattpad na Androida/url] jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania. [/frame]