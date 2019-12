WavePad Sound Editor 9.79

Pobierz progra​m

WavePad Sound Editor to bezpłatna wersja prostego w obsłudze programu umożliwiającego tworzenie i edycję plików dźwiękowych w formatach wav, mp3, vox, gsm, real audio, au, aif, flac, ogg i wielu innych.

Narzędzie umożliwia m.in. wycinanie fragmentów i łączenie edytowanych nagrań, miksowanie kilku utworów itp. W wersji bezpłatnej do dyspozycji użytkownika oddanych jest kilkanaście filtrów i efektów umożliwiających m.in. dodanie do utworu echa, redukcję szumów, wzmacnianie, wyciszanie itp. WavePad pozwala także na konwersję plików w trybie wsadowym przez co można w szybki sposób zmodyfikować dużą liczbę plików.

Posiada ponadto możliwość zgrywania utworów z płyt CD-Audio, a także nagrywania stworzonych utworów na płytę CD. Program może służyć także jako narzędzie do konwersji plików pomiędzy różnymi formatami.

