Wavebox to godny uwagi desktopowy klient usługi pocztowej Gmail, ale nie tylko. Z powodzeniem obsługuje on także innych dostawców oraz najpopularniejsze aplikacje webowe pełniące różne funkcje.

Po uruchomieniu i skonfigurowaniu programu wyświetla on w głównym oknie zawartość naszej skrzynki pocztowej, oferując identyczne funkcje i interfejs graficzny co webowa edycja Gmaila. Możliwe jest skonfigurowanie więcej niż jednej skrzynki i wyświetlanie zawartości każdej z nich na osobnej karcie i bez konieczności przelogowywania pomiędzy kontami. Wavebox umożliwia wygodne przeglądanie zawartości skrzynki, tworzenie nowych korespondencji, odpowiadanie na maile oraz dodawanie do nich załączników, a to wszystko bez użycia przeglądarki internetowej.

Wavebox obsługuje również skrzynki w obrębie usługi Office 365 oraz Outlook, a także konta w usługach Trello, Slack, BitBucket, Evernote, Facebook, GitHub, LinkedIn, Pinterest i wielu innych. Co więcej, posłużyć on może również do przeglądania zawartości dowolnej strony internetowej.

